قتل زن جوان در محمدشهر کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمت‌الله شجاعی اظهار کرد: در پی اعلام یک فقره قتل در واحد صنفی در محمدشهر، کارآگاهان پلیس آگاهی به همراه کارشناسان بررسی صحنه جرم در محل حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد مردی حدود ۴۲ ساله پس از مراجعه به محل کسب همسر سابق خود و در پی مشاجره، با سلاح کمری به وی شلیک کرده و سپس اقدام به تیراندازی به سمت خود کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز ادامه داد: زن جوان بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد و عامل تیراندازی نیز پس از انتقال به بیمارستان، ساعتی بعد به دلیل شدت جراحات جان باخت.

سرهنگ شجاعی با اشاره به بررسی انگیزه این جنایت گفت: تحقیقات اولیه نشان می‌دهد اختلافات خانوادگی و مالی میان طرفین از محورهای اصلی این حادثه بوده است.

وی تأکید کرد: تحقیقات پلیس برای روشن شدن ابعاد مختلف این حادثه همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز از شهروندان خواست در زمان بروز اختلاف، با کنترل خشم و حفظ آرامش، از تصمیم‌های هیجانی پرهیز کرده و برای حل مشکلات از مشاوران و روانشناسان کمک بگیرند.