افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت انسجام ملی سرلوحه اقدامات باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی روز سهشنبه در شورای اجتماعی استان اظهار کرد: با توجه به ارزشها و ریشههای تمدنی و تاریخی ملت ایران، باید زمینه برای تقویت اعتماد و مشارکت عمومی فراهم شود تا سرمایه اجتماعی ارتقا یابد.
وی همچنین بر فراهم کردن فضای گفتوگو در جامعه تأکید کرد و افزود: در این زمینه باید با استفاده از ظرفیت گروههای مرجع در ابعاد گوناگون، ارتباط و گفتوگو میان اقشار مختلف جامعه تقویت شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با اشاره به ضرورت مطالبهگری اجتماعی بیان کرد: مطالبهگری در حوزههای مختلف سیاسی، صنفی و اجتماعی باید در زمان و بستر مناسب خود انجام شود و زمینه برای طرح مطالبات در چارچوبهای مناسب فراهم باشد.
امامی افزایش سطح آگاهی مردم را از دیگر ضرورتهای حوزه اجتماعی دانست و ادامه داد: با توجه به راهبردهای دشمنان در حوزه نفرتپراکنی، باید برای تقویت آگاهی عمومی و افزایش توان جامعه در مواجهه با این مسائل برنامهریزی شود.
وی تقویت مرجعیت رسانهای و ارتقای سواد رسانهای را در اثرگذاری بر فضای روانی جامعه مؤثر دانست و گفت: ارتقای سواد رسانهای و افزایش مهارتهای اجتماعی باید بهعنوان یکی از محورهای مهم، مورد توجه قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل همچنین بر تلاش برای جذب حداکثری اقشار مختلف جامعه، بهویژه افراد بیتفاوت، تأکید کرد و ادامه داد: باید با استفاده از ظرفیتهای اجتماعی و محلی، زمینه مشارکت بیشتر گروههای مختلف فراهم شود.
امامی توجه ویژه به مناطق حاشیهای شهر را نیز ضروری دانست و تصریح کرد: در این مناطق باید اقدامات عملی آغاز شود و ظرفیت تیمها و مجموعههای محلی برای پیگیری مسائل و تقویت مشارکت اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
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