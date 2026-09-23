ارائه راهکارهای عملیاتی برای توسعه ورزش استان اهمیت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست با گروه ورزش در مجمع مشورتی پیشرفت استان اظهار کرد: لازم است برای بررسی و تقویت حوزه ورزش استان شاخص‌هایی تعریف و پس از بررسی‌های کارشناسی راهکارهای عملیاتی ارائه شود.

وی رسالت دولت محلی را استفاده درست و کارشناسی از نظرات پیشکسوتان عنوان کرد و افزود: باید نقد و اظهار نظرها در حوزه‌های مختلف براساس بررسی‌های اهل فن و دارای تجربه ارائه شود.

استاندار اردبیل استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تقویت حوزه ورزش را دارای اهمیت دانست و ادامه داد: با اعتبارات دولتی نمی‌توان کاری از پیش برد و باید با حرکت به‌سمت مشارکت‌پذیری، زمینه تقویت حوزه ورزش فراهم شود.

امامی یگانه طرح ایده‌های خلاقانه، مولدسازی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف را برای توسعه ورزش همگانی و قدردانی ضروری دانست و خواستار استفاده از فضاهای ورزشی و سالن‌های موجود دستگاه‌های اجرایی برای رونق‌بخشی به ورزش‌های همگانی و قهرمانی استان شد.