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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۱

ارائه راهکارهای عملیاتی برای توسعه ورزش استان اهمیت دارد

ارائه راهکارهای عملیاتی برای توسعه ورزش استان اهمیت دارد

استاندار اردبیل گفت: مجمع مشورتی پیشرفت استان با هدف دریافت نظرات کارشناسان و پیشکسوتان هر حوزه تشکیل یافته و لازم است اعضای این مجمع، راهکارهای عملیاتی در رشته مربوط ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست با گروه ورزش در مجمع مشورتی پیشرفت استان اظهار کرد: لازم است برای بررسی و تقویت حوزه ورزش استان شاخص‌هایی تعریف و پس از بررسی‌های کارشناسی راهکارهای عملیاتی ارائه شود.

وی رسالت دولت محلی را استفاده درست و کارشناسی از نظرات پیشکسوتان عنوان کرد و افزود: باید نقد و اظهار نظرها در حوزه‌های مختلف براساس بررسی‌های اهل فن و دارای تجربه ارائه شود.

استاندار اردبیل استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تقویت حوزه ورزش را دارای اهمیت دانست و ادامه داد: با اعتبارات دولتی نمی‌توان کاری از پیش برد و باید با حرکت به‌سمت مشارکت‌پذیری، زمینه تقویت حوزه ورزش فراهم شود.

امامی یگانه طرح ایده‌های خلاقانه، مولدسازی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف را برای توسعه ورزش همگانی و قدردانی ضروری دانست و خواستار استفاده از فضاهای ورزشی و سالن‌های موجود دستگاه‌های اجرایی برای رونق‌بخشی به ورزش‌های همگانی و قهرمانی استان شد.

کد مطلب 6956733

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