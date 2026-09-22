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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

فکت چک؛ اخباری که ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-برنامه دیدار رئیس جمهور ایران با ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل

-نقض توافق آتش بس غزه از سمت حماس

-ادعای معاون رئیس جمهور آمریکا درباره عبور حجم قابل توجهی نفت و گاز از تنگه هرمز

-توقف پروازهای استانبول، باکو و نجف به ایران

-انتصاب لیونی به معاونت دبیرکل سازمان ملل

-کمبود نقدینگی در بانک‌های برخی استان‌ها از جمله خراسان رضوی

فکت چک؛ اخباری که ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6955327
مریم علی بابایی

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