پیروزی بنیامین فرجی برابر حریفی از سریلانکا

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ادامه رقابت های تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶، صبح امروز پنجشنبه دوم مهر رقابت های بخش انفرادی در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا پیگیری شد که طی آن بنیامین فرجی به مصاف چانول از سریلانکا رفت و ۴ بر صفر به پیروزی رسید.

در این دیدار بنیامین فرجی با نتایج ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۲، ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۸ حریفش را شکست داد و راهی مرحله بعدی این مسابقات شد.

سیدمناف هاشمی معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت ورزش و جوانان و عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی با حضور در سالن اسکای تویوتا این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.

پیش از این نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران برابر حریفی از مالدیو به پیروزی رسیده بود.

تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با هدایت جمیل لطف الله نسبی در این دوره از بازی ها حضور پیدا کرده است و علیرضا خلیلی نیا نیز سرپرستی تیم را برعهده دارد.