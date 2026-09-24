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۲ مهر ۱۴۰۵، ۷:۱۳

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا؛

نجمه سازنچیان به مرحله حذفی شمشیربازی صعود کرد

نجمه سازنچیان به مرحله حذفی شمشیربازی صعود کرد

تنها دختر نماینده شمشیربازی ایران در بازی‌های آسیایی، از گروه مرگ صعود کرد و به دور حذفی راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، نجمه سازنجیان تنها نماینده شمشیربازی اسلحه سابر بانوان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، با ارائه‌ یک بازی درخشان موفق شد از مرحله گروهی این رقابت‌ها صعود کرده و راهی جدول اصلی و مرحله حذفی شود.

سازنجیان که در یکی از سخت‌ترین گروه‌های این دوره از مسابقات قرار گرفته بود، به دو پیروزی باارزش در برابر نمایندگان قدرتمند کشورهای کره جنوبی و هند دست یافت و با تثبیت جایگاه خود، جواز حضور در دور حذفی را به دست آورد.

در جریان این رقابت‌ها، تمام ملی‌پوشان و مسئولان فدراسیون شمشیربازی حاضر در ناگویا با حضور در سالن مسابقات، یک‌صدا به تشویق تنها نماینده سابر بانوان ایران پرداختند.

دیدارهای مرحله حذفی این مسابقات نیز امروز برگزار خواهد شد و سازنجیان برای راهیابی به مراحل بالاتر به مصاف حریفان خود می‌رود.

کد مطلب 6957090

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