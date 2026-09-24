نجمه سازنچیان به مرحله حذفی شمشیربازی صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نجمه سازنجیان تنها نماینده شمشیربازی اسلحه سابر بانوان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، با ارائه‌ یک بازی درخشان موفق شد از مرحله گروهی این رقابت‌ها صعود کرده و راهی جدول اصلی و مرحله حذفی شود.



سازنجیان که در یکی از سخت‌ترین گروه‌های این دوره از مسابقات قرار گرفته بود، به دو پیروزی باارزش در برابر نمایندگان قدرتمند کشورهای کره جنوبی و هند دست یافت و با تثبیت جایگاه خود، جواز حضور در دور حذفی را به دست آورد.



در جریان این رقابت‌ها، تمام ملی‌پوشان و مسئولان فدراسیون شمشیربازی حاضر در ناگویا با حضور در سالن مسابقات، یک‌صدا به تشویق تنها نماینده سابر بانوان ایران پرداختند.



دیدارهای مرحله حذفی این مسابقات نیز امروز برگزار خواهد شد و سازنجیان برای راهیابی به مراحل بالاتر به مصاف حریفان خود می‌رود.