آتش دشمن و اصابت های متعدد اراده نیروهای نظامی ایران را متوقف نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار سید محمدتقی شاهچراغی، معاون بازرسی و تعالی فرماندهان سپاه، امروز در جمع خانوادههای شهدا، رزمندگان و مردم استان البرز با تبریک سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع)، شهدا را سرمایه ماندگار انقلاب اسلامی دانست و گفت: خون شهدا همچنان حیاتبخش جامعه است و هر جا دشمن برای ضربه زدن به ملت ایران اقدام کرده، همین فرهنگ ایثار و شهادت موجب انسجام بیشتر مردم شده است.
وی با اشاره به تجربههای دفاع مقدس و جنگهای اخیر اظهار کرد: در میدان نبرد، رزمندگانی که یکدیگر را نمیشناسند، چنان به هم نزدیک میشوند که گویی سالها برادر بودهاند؛ این پیوند از ایمان و توکل به خدا شکل میگیرد.
سردار شاهچراغی با روایت آمادگی داوطلبانه نیروها برای مأموریتهای خطرناک پس از اصابت موشک دشمن افزود: این روحیه با محاسبات مادی قابل توضیح نیست و نشان میدهد ایمان همچنان اصلیترین سرمایه میدان است.
معاون بازرسی و تعالی فرماندهان سپاه با تأکید بر نقش توکل در پیروزیهای جبهه مقاومت تصریح کرد: امکانات و تجهیزات همه داشتههای ما نیستند؛ آنچه قدرت واقعی ایجاد میکند میزان توکل به خداست و وقتی خدا وارد میدان شود، موازنه قدرت تغییر میکند.
وی افزود: دشمن با تمام ظرفیت نظامی و فناوری خود وارد میدان شد، اما ایمان و اراده نیروهای ایرانی اجازه نداد اهدافش محقق شود.
مردم ایران، مردمی عاشورایی هستند
وی با تأکید بر ضرورت همدلی در جامعه خاطرنشان کرد: مردم ایران مردمی عاشورایی هستند و باید قدر یکدیگر، انقلاب و شهدا را بدانیم. حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی تنها وظیفه یک دستگاه نیست و همه آحاد جامعه باید به کمک یکدیگر بیایند.
سردار شاهچراغی ابراز امیدواری کرد به برکت خون شهدا و عنایت اهلبیت (ع)، مشکلات کشور برطرف شود.
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