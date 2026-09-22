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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۹

مدارس سراسر کشور فردا به ساحت امام رضا (ع) عرض ادب می‌کنند

مدارس سراسر کشور فردا به ساحت امام رضا (ع) عرض ادب می‌کنند

مشهد- رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، از قرائت هماهنگ صلوات خاصه امام رضا (ع) در تمامی مدارس کشور هم‌زمان با روز زیارتی امام هشتم، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید طالبی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید واین رویداد مهم، اظهار داشت: آغاز سال تحصیلی همواره یکی از مهم‌ترین رویدادهای ایران اسلامی محسوب می‌شود و بوی ماه مهر همیشه بانشاط، تلاش و پشتکار آمیخته است.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی بیان کرد: در سال جاری نیز امیدواریم به لطف حضرت حق، موجی از شور، نشاط و امیدواری در جامعه پدیدار شود و مردم سرزمین ایرانِ امام رضا (ع)، پس از پشت سر گذاشتن روزهای سخت و امتحانات سنگین الهی، بیش از هر زمان دیگری احساس پیروزی و موفقیت را در دل‌های خویش حس کنند و همگان نظاره‌گر ایرانِ سربلند و متحد باشند.

وی با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های ایجاد سربلندی در جامعه، توجه و استمداد از ولی‌نعمت معنوی، فکری و مادی همه عالم و به‌ویژه ملت ایران، حضرت رضا (ع) است، افزود: همه مردم این سرزمین، هویت و اصالت خود را مدیون امام خویش هستند و به لطف و عنایات خاصه ایشان امید دارند.

طالبی با اشاره به تقارن روز اول مهرماه با روز چهارشنبه، یعنی روز زیارتی امام هشتم (ع)، تصریح کرد: این تقارن، فرصتی مغتنم است تا به‌رسم ادب، بیش از گذشته به محوریت نور و قداست ایران عزیز توجه کنیم.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: از این رو، با هماهنگی دولت، به‌ویژه وزیرآموزش‌وپرورش، در برنامه‌های روز بازگشایی سال تحصیلی جدید، موضوع توجه به امام رئوف (ع) بیش از گذشته موردتأکید قرار گرفت و به‌صورت ویژه، قرائت صلوات خاصه حضرت رضا (ع) در تمامی مدارس کشور، شکوهی از ادب حضور در سرزمین ایرانِ امام رضا (ع) را، منعکس خواهد کرد.

وی افزود: همچنین در این آیین، قرائت صلوات خاصه حضرت رضا (علیه‌السلام) با نیت زیارت به نیابت از رهبر شهید انقلاب (رحمت‌الله علیه) و شهدای سرافراز دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای عزیز دانش‌آموز شهرستان میناب، همراه خواهد بود تا روحیه ایثار و شهادت‌طلبی در میان نسل جوان و نوجوان کشور بیش‌ازپیش، تقویت شود.

طالبی از برگزاری رویدادی ویژه در مشهد مقدس خبر داد و گفت: در مشهدالرضا (ع) نیز برنامه‌ریزی شده است تا با اجتماع چند هزارنفره دانش‌آموزان در صحن انقلاب اسلامی و قرائت صلوات خاصه حضرت رضا (ع)، شکوه تجدید بیعت آینده‌سازان کشور با عالم آل محمد (ع) در آستانه آغاز سال تحصیلی، به نمایش گذاشته شود.

کد مطلب 6955423

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