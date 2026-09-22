https://mehrnews.com/x3d7Yy ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ کد مطلب 6955625 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ رژه موتورسواران بسیجی در تجمعات شبانه مشهد مشهد- در این فیلم تصاویری از رژه موتورسواران بسیجی در تجمعات شبانه مشهد را مشاهده می کنید. دریافت 22 MB کد مطلب 6955625 کپی شد مطالب مرتبط مدارس سراسر کشور فردا به ساحت امام رضا (ع) عرض ادب میکنند روایت دلدادگی جانفدایان مشهدی در تونل پرچم اجتماع ۲۰۴ مردم مشهدالرضا(ع) برای دفاع از وطن پرچم مردم چناران در شب ۲۰۳ همچنان بااقتدار بالاست میدانداری مشهدی ها در حماسه ۲۰۳ خیابان برچسبها رژه بیعت با رهبر انقلاب مشهد
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