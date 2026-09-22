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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹

مطیعی: خدمت به زائران امام حسین(ع) توفیقی بزرگ است

مطیعی: خدمت به زائران امام حسین(ع) توفیقی بزرگ است

سمنان- امام جمعه سمنان با قدردانی از خدمات موکب درمانی سفیدپوشان سمنان در ایام اربعین، گفت: خدمت به اهل‌بیت(ع) و زائران امام حسین(ع) توفیق بزرگی است که خداوند نصیب انسان می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی عصرسه شنبه در دیدار با خادمان موکب سفیدپوشان سمنان با قدردانی از تلاش پزشکان، پرستاران و دست‌اندرکاران این موکب اظهار کرد: خدمت به اهل‌بیت(ع) و زائران امام حسین(ع) از توفیقات بزرگی است که خداوند متعال نصیب انسان می کند.

وی با قدردانی از خدمات موکب درمانی سفیدپوشان سمنان در ایام اربعین گفت: همه کسانی که برای خدمت به زائران امام حسین(ع) تلاش کرده‌اند، اعم از پزشکان، پرستاران، کادر درمان و خیرینی که دارو، تجهیزات و امکانات مورد نیاز را تأمین کرده و از این حرکت پشتیبانی کرده‌اند، در این کار بزرگ و ارزشمند سهیم هستند.

امام جمعه سمنان گفت: برخی افراد نیز علاقه‌مند به حضور در این مسیر بودند اما به هر دلیل امکان حضور برای آنها فراهم نشد و از طریق پشتیبانی و کمک به این مجموعه، در امر خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا(ع) مشارکت کردند که این همراهی نیز شایسته قدردانی است.

کد مطلب 6955430

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