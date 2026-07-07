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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۶

اعزام ۴۰نفر مدافعان سلامت استان سمنان به مشهد برای خدمت‌ در تشییع رهبر

اعزام ۴۰نفر مدافعان سلامت استان سمنان به مشهد برای خدمت‌ در تشییع رهبر

سمنان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، گفت: ۴۰ نفر مدافعان سلامت استان برای خدمت‌ در مراسم تشییع رهبر شهید به مشهد اعزام شدند.

دکتر علی رشیدی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، دانشگاه علوم پزشکی سمنان با همکاری بسیج جامعه پزشکی، کاروانی متشکل از حدود ۴۰ نفر از نیروهای متخصص، درمانی و بهداشتی را برای خدمت‌رسانی به زائران به مشهد مقدس اعزام کرده است.

وی با بیان اینکه این کاروان در موکب بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان مستقر در زائرسرای غدیر مشهد فعالیت خواهد کرد، افزود: پزشکان متخصص، پزشک عمومی، پرستاران، ماما، کارشناسان فوریت‌های پزشکی، دارویاران و نیروهای پشتیبانی در این مأموریت حضور دارند و با بهره‌گیری از تجهیزات و امکانات درمانی، خدمات مورد نیاز زائران را ارائه خواهند کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به رسالت اجتماعی مجموعه سلامت تصریح کرد: مدافعان سلامت در همه شرایط حساس کشور در کنار مردم حضور داشته‌اند و این مأموریت نیز جلوه‌ای از روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و خدمت بی‌منت آنان است.

رشیدی‌پور با قدردانی از همکاری بسیج جامعه پزشکی و تلاش اعضای این کاروان جهادی تاکید کرد: تخصص، تجربه و روحیه جهادی نیروهای اعزامی، ظرفیت ارزشمندی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران فراهم کرده است و امیدواریم این اقدام در راستای تکریم زائران و خدمت شایسته به آنان مؤثر واقع شود.

وی تأکید کرد: موکب بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان تا پایان مأموریت، به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات درمانی، مراقبتی، اورژانسی و دارویی به زائران خواهد بود.

کد مطلب 6881911

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