آیین غبارروبی قبور شهدای گمنام در دیلم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیلم عصر سه شنبه در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: شهدا با ایثار و ازخودگذشتگی، عزت، استقلال و امنیت کشور را برای ملت ایران به ارمغان آوردند و امروز وظیفه همه ماست که راه شهیدان و فرهنگ ایثار و شهادت را زنده نگه داریم.
اسماعیل کاظمی با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس در شهرستان دیلم افزود: بیش از ۱۰۰ برنامه متنوع فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و بصیرتی در این ایام اجرا میشود که ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین ارزشها و دستاوردهای دفاع مقدس از مهمترین اهداف این برنامههاست.
این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای والامقام، بهویژه قائد شهید امت حضرت امام خامنه ای(ره)، برگزار شد و حاضران با قرائت فاتحه، نثار گل و عطرافشانی مزار شهدا، با آرمانهای شهیدان تجدید میثاق کردند.
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