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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

آیین غبارروبی قبور شهدای گمنام در دیلم برگزار شد

آیین غبارروبی قبور شهدای گمنام در دیلم برگزار شد

بوشهر-همزمان با نخستین روز هفته دفاع مقدس، آیین غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدای گمنام شهر دیلم با حضور مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی، بسیجیان، ایثارگران و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیلم عصر سه شنبه در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: شهدا با ایثار و ازخودگذشتگی، عزت، استقلال و امنیت کشور را برای ملت ایران به ارمغان آوردند و امروز وظیفه همه ماست که راه شهیدان و فرهنگ ایثار و شهادت را زنده نگه داریم.

اسماعیل کاظمی با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان دیلم افزود: بیش از ۱۰۰ برنامه متنوع فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و بصیرتی در این ایام اجرا می‌شود که ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین ارزش‌ها و دستاوردهای دفاع مقدس از مهم‌ترین اهداف این برنامه‌هاست.

آیین غبارروبی قبور شهدای گمنام در دیلم برگزار شد

این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای والامقام، به‌ویژه قائد شهید امت حضرت امام خامنه ای(ره)، برگزار شد و حاضران با قرائت فاتحه، نثار گل و عطرافشانی مزار شهدا، با آرمان‌های شهیدان تجدید میثاق کردند.

کد مطلب 6955453

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