پیام تسلیت جامعه روحانیت ورامین در پی ارتحال آیت الله شبیری زنجانی

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه روحانیت ورامین در پی ارتحال مرجع عالیقدر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ارتحال ملکوتی عالم ربانی، فقیه بزرگ، مرجع عالیقدر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی مایه تاثر جامعه علم و روحانیت گردید.

این مرد الهی با پرورش شاگردان ، تألیف آثار علمی ، برپایی کرسی درس ، اهتمام به برگزاری مجالس توسل و روضه اهل‌بیت علیهم السلام

بعنوان یکی از ارکان حوزه علمیه منشا آثار ماندگار گردید که نام ایشان هرگز درتاریخ شیعه فراموش نخواهد شد.

این مصیبت بزرگ را به محضر مبارک امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری مدظله، مراجع بزرگوار تقلید و حوزه‌ های علمیه و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و رحمت واسعه الهی را برای آن مرجع عالیقدر از خداوند متعال مسئلت می نماییم.

جامعه روحانیت شهرستان ورامین