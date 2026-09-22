به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی علماء در پیامی ارتحال آیتالله العظمی شبیری زنجانی را موجب تأثر و تألم فراوان دانست و این ضایعه را تسلیت گفت.
در متن این پیام آمده است: ارتحال عالم ربانی، فقیه محقق و مدقق، حضرت آیتالله العظمی شبیری زنجانی موجب تأثر و تألم فراوان شد.
آیت الله مصطفی علماء در ادامه با اشاره به جایگاه علمی و اخلاقی این مرجع فقید عنوان کرد: ایشان عالمی عامل بودند و سلوک علمی و رفتاری آن مرحوم برای همگان در حوزه علمیه درسآموز بود.
در بخش دیگری از این پیام، آیتالله شبیری زنجانی مصداقی از دعوت عملی مردم به سوی فضائل و معارف دینی معرفی شده و بر تأثیرگذاری رفتار و منش علمی و اخلاقی ایشان تأکید شده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری همچنین این مصیبت را به حضرت بقیهالله الاعظم، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، عموم فضلا، طلاب و مؤمنان تسلیت گفته است.
در این پیام، تسلیت ویژه به بیت شریف آیتالله شبیری زنجانی نیز مطرح شده و برای آن عالم فقید، حشر با اجداد طاهرین از درگاه خداوند متعال مسئلت شده است.
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