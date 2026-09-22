اردوغان: غزه بزرگترین گورستان کودکان است؛ «جزیره ثبات» هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنانی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: از اینکه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان به مدت دو سال متوالی نتوانسته است به ما بپیوندد، ابراز تاسف می‌کنم. من تاسف خود را از اینکه محمود عباس نتوانست برای دو سال متوالی به ما بپیوندد، ابراز می‌کنم.

وی افزود: از همه کشورهایی که در حال حاضر کشور فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسند، می‌خواهم که در این مورد تجدید نظر کنند. ما طی سه سال گذشته به دلیل تروریسم دولتی اسرائیل بیش از ۷۴۰۰۰ نفر را در غزه از دست داده‌ایم. غزه به اردوگاه مرگ و بزرگترین گورستان کودکان جهان تبدیل شده است.

رئیس جمهور ترکیه بیان کرد: کرانه باختری از خشونت و تروریسم شهرک‌نشینان رنج می‌برد و مسلمانان از دسترسی به اماکن مقدس خود در آنجا محروم هستند. سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت تأسیس شد، اما دیگر قادر به ایفای نقش خود نیست یا از انجام آن منع شده است.

او گفت: تعداد شهدای غزه از زمان آتش بس تاکنون از ۱۵۰۰ نفر فراتر رفته است. غزه بزرگترین بازداشتگاه در عصری تبدیل شده است که انسانیت در آن جایی ندارد و شرم آور است. مقاومت فلسطین با انتقال به مرحله دوم طرح صلح موافقت کرد، اما اسرائیل از پایان دادن به اشغالگری خودداری می‌کند.

وی تاکید کرد: ظام بین المللی که فقط بر اساس پنج کشور باشد، نمی تواند یک نظام عادلانه باشد.

رئیس جمهور ترکیه گفت: کرانه باختری شاهد شدیدترین موج‌های آنچه ما خشونت و تروریسم توسط شهرک‌نشینان می‌دانیم، است. مسلمانان و مسیحیان در قدس از دسترسی به اماکن مقدس منع می شوند و تلاشی برای تضعیف آنروا در جریان است. ما با یک ذهنیت و تفکر نسل کشی روبرو هستیم که از کشتار سیر نمی شود و اوضاع بسیار خطرناکی پیش رو داریم.

وی تصریح کرد: سازمان ملل متحد در انجام وظایف خود ناتوان شده و همچنان در حال ضعف است. باید هر چه سریعتر بازسازی غزه را آغاز کنیم. ما بار دیگر بر تعهد خود به اجرای توافق غزه که یک سال پیش در شرم الشیخ امضا کردیم، تأکید می‌کنیم.

او گفت: ما با عربستان سعودی و پاکستان یک اتحاد دفاعی ایجاد کرده‌ایم تا همبستگی بین خود را تقویت کنیم تا مشکلات منطقه از درون حل شود ادامه درگیری‌ها به نفع احدی نیست.

رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد: حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در دریای سیاه، صرف نظر از اینکه چه کسی آنها را انجام داده است، غیرقابل قبول است.

اردوغان گفت: به پشتوانه صنایع دفاعی و اقتصادمان در میان درگیری ها، جزیره از ثبات باقی می مانیم. همچنان در کنار مردم برادر سوریه خواهیم ایستاد. سوریه با گام‌های مطمئن به پیش می‌رود و ما همچنان در کنار آن خواهیم ایستاد.

او افزود: ما به تماس‌های خود با هدف بازگرداندن امنیت دریانوردی در دریای سیاه و تضمین امنیت غذایی ادامه می‌دهیم.

وی تاکید کرد: بازسازی نوار غزه باید بدون تأخیر و مطابق با توافق آتش بس آغاز شود.

او گفت: ما به ضرورت حفظ آزادی دریانوردی در تنگه هرمز تاکید داریم.