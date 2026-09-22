مسئولان دیلم با خانواده ۲ شهید دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر سه شنبه در این دیدارها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس، خانواده‌های شهدا را سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی دانست و بر ضرورت تکریم و پاسداشت مقام شهدا و ایثارگران تأکید کرد.

فرماندار دیلم، با اشاره به فداکاری شهیدان در دوران دفاع مقدس افزود: شهدا با نثار جان خود از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و میهن دفاع کردند و امروز مسئولان وظیفه دارند با خدمت صادقانه و توجه به خانواده‌های معظم شهدا، قدردان این ایثار و فداکاری باشند.

این دیدارها با حضور فرماندار دیلم، بخشدار امام حسن، ائمه جمعه دیلم و امام حسن، فرمانده سپاه صاحب‌الزمان(عج)، جانشین فرمانده انتظامی، رئیس بنیاد شهید،شورای شهر و جمعی از مسئولان شهرستان دیلم در بخش امام حسن برگزار شد.