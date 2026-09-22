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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۳

مسئولان دیلم با خانواده ۲ شهید دیدار کردند

مسئولان دیلم با خانواده ۲ شهید دیدار کردند

بوشهر-همزمان با نخستین روز از هفته دفاع مقدس، فرماندار دیلم به همراه جمعی از مسئولان با خانواده‌های شهید محمد مرادی و شهید اسدالله خدام در بخش امام حسن دیدار و از صبر و ایثار آنان تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر سه شنبه در این دیدارها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس، خانواده‌های شهدا را سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی دانست و بر ضرورت تکریم و پاسداشت مقام شهدا و ایثارگران تأکید کرد.

فرماندار دیلم، با اشاره به فداکاری شهیدان در دوران دفاع مقدس افزود: شهدا با نثار جان خود از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و میهن دفاع کردند و امروز مسئولان وظیفه دارند با خدمت صادقانه و توجه به خانواده‌های معظم شهدا، قدردان این ایثار و فداکاری باشند.

مسئولان دیلم با خانواده ۲ شهید دیدار کردند

این دیدارها با حضور فرماندار دیلم، بخشدار امام حسن، ائمه جمعه دیلم و امام حسن، فرمانده سپاه صاحب‌الزمان(عج)، جانشین فرمانده انتظامی، رئیس بنیاد شهید،شورای شهر و جمعی از مسئولان شهرستان دیلم در بخش امام حسن برگزار شد.

کد مطلب 6955491

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