صدور «شناسه یکتا» بستر فروش یک ملک به چند نفر را برچید

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی برای اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: در راستای تحقق راهبردهای تحولی قوه قضائیه و پیرو ابلاغ دستورات معاون اول قوه قضائیه مبنی بر ضرورت نظارت هوشمند بر پیش‌فروش ساختمان‌ها، گام مؤثری در جهت شفاف‌سازی معاملات و ارتقای امنیت حقوقی شهروندان برداشته شد.

وی افزود: با پیگیری‌های مستمر دادگستری کل استان، نخستین شناسه یکتا در خوزستان برای یک مجتمع مسکونی هفت‌واحدی واقع در منطقه مهرشهر اهواز از طریق دفتر اسناد رسمی صادر و به ثبت رسید.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان با تشریح نقش این اقدام در پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از دارایی‌های مردم تصریح کرد: اجرای دقیق تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حوزه پیش‌فروش ساختمان، علاوه بر جلوگیری از کلاهبرداری، زمینه کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی را فراهم می‌کند.

وی، این دستاورد را حاصل هم‌افزایی مؤثر بین‌دستگاهی دانست و گفت: این اقدام با راهبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و همکاری اداره‌کل ثبت اسناد و املاک خوزستان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان فاوای شهرداری اهواز محقق شد.

دهقانی در پایان با تأکید بر استمرار این طرح در سراسر خوزستان بیان کرد: صدور شناسه یکتا امنیت پیش‌فروش املاک را تضمین می‌کند و این فرایند موفق به‌زودی با سرعت در سایر حوزه‌های قضایی استان نیز اجرایی خواهد شد.