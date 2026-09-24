سومین اجلاس مجمع عالی حکمت اسلامی در تبریز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عالی حکمت اسلامی با برخورداری از حدود ۱۶ گروه علمی، زمینه نقد و بررسی مسائل گوناگون را فراهم کرده است. در این مجمع تاکنون حدود ۲۲۰۰ جلسه آزاداندیشی برگزار شده که به گفته مسئولان، در کشور کمنظیر است. دفتر مرکزی این مجمع در قم قرار دارد.
غلامرضا فیاضی، رئیس هیئتمدیره مجمع عالی حکمت اسلامی، صبح پنجشنبه در این مراسم عقل را نخستین معلم بشر دانست و گفت: عقل انسان را به این درک میرساند که آفرینش او هدفمند است. همچنین عقل، ضرورت نبوت را درمییابد و میفهمد روزی باید فرا برسد که جنایتکاران به سزای اعمال خود برسند.
مطهریاصل، امامجمعه تبریز نیز با یادکرد از شهدا، امام شهدا و علما، اظهار کرد: هرچه درباره آذربایجان گفته شود، باز هم از ظرفیتهای عرفانی این منطقه کم گفتهایم. آیتالله طباطبایی از چهرههای برجسته حکمت و فلسفه الهی است و شجاعت علمای بزرگ شیعه از افتخارات ما به شمار میرود.
وی با اشاره به جایگاه اندیشمندانی چون آیتالله مطهری، آیتالله مصباح یزدی و آیتالله جوادی آملی افزود: باید از بزرگان حکمت و فلسفه بهره ببریم. هدف اصلی مجمع عالی حکمت، گسترش حکمت و فلسفه در جامعه است.
امامجمعه تبریز با اشاره به پیشینه حمایت حوزههای علمیه از حکمت و فلسفه گفت: پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی و با حضور امام خمینی(ره)، توجه به این علوم در دانشگاهها و جامعه افزایش یافت.
مطهریاصل با تأکید بر ضرورت حضور حکمت در عرصههای مختلف، از جمله مدیریت و سیاست، اظهار کرد: مسئولان باید امور کشور را با تکیه بر علم و حکمت پیش ببرند. هرجا با مشکل روبهرو بودهایم، مردم مقصر نبودهاند؛ بلکه فاصلهگرفتن برخی سیاستمداران از علم و حکمت، زمینهساز مشکلات شده است.
وی عدالت را از ضرورتهای اداره جامعه دانست و افزود: برای احیای عدالت در جمهوری اسلامی مسئولیت پذیرفتهایم و باید پارتیبازی را کنار بگذاریم. مردم در دشواریها و هنگام خطر در کنار کشور و مسئولان ایستادهاند و این همراهی، جلوهای از حکمت است.
امامجمعه تبریز در پایان، اقتصاد مقاومتی را تکیه بر توان داخلی عنوان کرد و گفت: این همان رویکردی است که رهبر شهیدمان بر آن تأکید داشتند.
توضیح: نامها و برخی عبارتهای متن اولیه که احتمال خطای پیادهسازی داشتند، بدون افزودن اطلاعات تازه تنظیم شدهاند.
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