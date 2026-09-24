به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست صبح پنجشنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی هرمزگان، اظهار کرد: وضعیت راه استان مورد خاصی از نظر ترافیکی و انسداد مسیر ندارد.

وی افزود: تنها در محدوده تونل شهید میرزایی به دلیل عملیات بازسازی که در حال انجام است، مقداری تراکم ترافیکی در محدوده بسیار کمی ایجاد شده است.

رئیس پلیس راه هرمزگان، ادامه داد: این عملیات بازسازی در پی حملات رژیم آمریکا در حال انجام است و لازم است رانندگان با صبر و تحمل از این مسیر عبور کنند.

حق‌پرست با تأکید بر اهمیت صبر و تحمل در رانندگی، گفت: صبر و تحمل یکی از شاخصه‌های یک راننده بافرهنگ در سطح راه‌های کشور است و باعث می‌شود تصادفات و تخلفات کاهش پیدا کند.

وی بیان کرد: رانندگان باید صبر و تحمل داشته باشند تا بتوانند از این مسیر به خوبی و سلامت عبور کنند.

رئیس پلیس راه هرمزگان در ادامه با اشاره به اهمیت شکیبایی و گذشت در رانندگی، اظهار کرد: شکیبایی داشتن و گذشت کردن یکی از اصول اصلی در رانندگی است و داشتن صبر، تحمل و گذشت نسبت به دیگران اهمیت زیادی دارد.

حق‌پرست، افزود: رانندگی تنها جایی است که انسان باید حق خودش را زیر پا بگذارد تا هم خودش سالم بماند و آسیب نبیند و هم سایر کاربران ترافیک در راه‌ها آسیب نبینند.

وی با اشاره به رفتار برخی رانندگان، گفت: متأسفانه برخی رانندگان که تعدادشان بسیار اندک و بسیار محدود است، شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نرسند جاده‌ها را میدان مبارزه، میدان جنگ یا میدان رقابت می‌دانند و تصور می‌کنند اگر یک دقیقه دیرتر برسند، شکست خورده‌اند.

رئیس پلیس راه هرمزگان، ادامه داد: این مسئله باعث می‌شود این رانندگان رفتارهایی داشته باشند و به شکل تهاجمی رانندگی کنند که در نهایت موجب وقوع تصادفات می‌شود.

حق‌پرست، تأکید کرد: باید رانندگی تدافعی را یاد بگیریم. رانندگی تدافعی یعنی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنیم، به حقوق دیگران احترام بگذاریم و با صبر و تحمل در جاده‌ها تردد داشته باشیم.