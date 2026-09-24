به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده صبح امروز پنجشنبه در رزمایش ۷۰ هزار نفری جانفدایان خوزستان اظهار کرد: این راه با شهادت امام و شهدای گرانقدر آغاز شد و امروز به دست توانای رهبر فرزانه و رشیدمان ادامه دارد و ما ذرهای از این مسیر عقبنشینی نخواهیم کرد.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی استان تصریح کرد: خوزستان قهرمان، دژ مستحکم دفاع از حریم ولایت، نظام مقدس، میهن و تمامیت ارضی کشور است و امروز ما ایستادهایم تا پای جان و تا آخرین قطره خون از آرمانها و ارزشهای انقلاب، آموزههای امام راحل و شهدای والامقام دفاع کنیم.
استاندار خوزستان افزود: مجلس خبرگان در مقطعی حساس، دست به انتخاب هوشمندانهای زد و راه امام را ادامه داد؛ امروز انسجام ما در کشور مثالزدنی است و دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و مردم همه در کنار یکدیگر ایستادهاند.
وی با اشاره به حضور خانوادههای معظم شهدا در این رزمایش خاطرنشان کرد: خانوادههای معزز شهدا در این حماسه حضور یافتند و ما به وجود آنان افتخار میکنیم و در این مسیر، قدمی به عقب نخواهیم گذاشت.
موالیزاده با استناد به کلام امیرمؤمنان علی (ع) یادآور شد: همانگونه که امام علی (ع) فرمودند اگر کوهها از جای خود حرکت کنند تو استوار بایست، ما نیز در این مسیر محکم ایستادهایم و در راه حریت، آزادی و استقلال پافشاری میکنیم.
استاندار خوزستان با اشاره به اقتدار ایران در عرصه بینالمللی بیان کرد: همانگونه که رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل با صلابت مواضع ملت بزرگ ایران را بیان کرد، امروز انسجام داخلی ما الگویی برای جهانیان است و دشمنان از این یکپارچگی هراس دارند.
وی تأکید کرد: مطمئنیم که در این میدان، ایران اسلامی و ولایی پیروز است و دشمن خبیث ما، آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی، شکستخورده این میدان خواهند بود و این وعده الهی محقق خواهد شد.
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