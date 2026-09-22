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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹

روس اتم: اوضاع در نیروگاه اتمی بوشهر آرام است

روس اتم: اوضاع در نیروگاه اتمی بوشهر آرام است

رئیس شرکت روس اتم اعلام کرد: شمار کارکنان روس‌اتم که به نیروگاه اتمی بوشهر ایران بازگشته‌اند، به ۶۳ نفر افزایش یافت؛ اوضاع در نیروگاه اتمی بوشهر ایران آرام است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، الکسی لیخاچف، رئیس شرکت روس اتم امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: شمار کارکنان روس‌اتم که به نیروگاه اتمی بوشهر ایران بازگشته‌اند، به ۶۳ نفر افزایش یافته است.

رئیس شرکت روس اتم در این خصوص افزود: وضعیت در محل نیروگاه اتمی بوشهر ایران آرام است. افزایش قابل‌توجه شمار کارکنان روس‌اتم در ایران تنها پس از تثبیت توافق‌ های صلح میان ایران و آمریکا امکان‌پذیر خواهد بود.

این در حالیست که وی پیشتر اعلام کرده بود: روند بازگشت متخصصان روسی به نیروگاه هسته‌ای بوشهر ادامه دارد و در حال حاضر ۴۲ کارمند روس اتم در آنجا حضور دارند. تمام پیشنهادات ما درباره اورانیوم غنی‌ شده ایران همچنان روی میز است و برای ایفای نقش در حل مسائل مربوط به این موضوع آماده‌ایم.

کد مطلب 6955494

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