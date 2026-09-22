روس اتم: اوضاع در نیروگاه اتمی بوشهر آرام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، الکسی لیخاچف، رئیس شرکت روس اتم امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: شمار کارکنان روساتم که به نیروگاه اتمی بوشهر ایران بازگشتهاند، به ۶۳ نفر افزایش یافته است.
رئیس شرکت روس اتم در این خصوص افزود: وضعیت در محل نیروگاه اتمی بوشهر ایران آرام است. افزایش قابلتوجه شمار کارکنان روساتم در ایران تنها پس از تثبیت توافق های صلح میان ایران و آمریکا امکانپذیر خواهد بود.
این در حالیست که وی پیشتر اعلام کرده بود: روند بازگشت متخصصان روسی به نیروگاه هستهای بوشهر ادامه دارد و در حال حاضر ۴۲ کارمند روس اتم در آنجا حضور دارند. تمام پیشنهادات ما درباره اورانیوم غنی شده ایران همچنان روی میز است و برای ایفای نقش در حل مسائل مربوط به این موضوع آمادهایم.
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