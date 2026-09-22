تبدیل آرامستان تنگ ارم به مزرعه نرگس و نهالستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری عصر سه شنبه در حاشیه اجرای این طرح اظهار کرد: نیاکان ما با کاشت گل عنصل تنها خاک آرامستان را زیبا نمی‌کردند؛ آنان با این گیاه، باور عمیق خود به زندگی پس از مرگ را در دل زمین می‌کاشتند.

وی افزود: عنصل یک فصل تمام سبز و خرم می‌روید، اما پس از آنکه برگ‌هایش خشک شد و گویی همه‌چیز به پایان رسیده، درست در لحظه‌ای که زمین سخت و بی‌جان می‌نماید، گل آن از دل خاک خشک و سخت سر برمی‌آورد؛ رویشی ناباورانه که برای نیاکان ما معنایی روشن داشت٬ مرگ خاموشی است، نه پایان؛ و پس از هر خاموشی، رویشی خواهد بود.

بخشدار ارم تصریح کرد: امروز همین پیام کهن در تنگ‌ارم با ایده آقای زمانی دوباره جان گرفته است و با همکاری جمعی از نیک‌اندیشان و کاشت گل نرگس در آرامستان، ادامه همان باور را به زبان طبیعت بازگو می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: نرگسِ معطر و وقارمند کنار عنصلِ دیرینه، تصویری می‌سازد از پیوند نسل‌ها؛ از اینکه احترام به درگذشتگان تنها در یادآوری نام‌ها نیست، بلکه در زنده نگه‌داشتن آیین‌هایی‌ست که امید را از دل خاک برمی‌کشند.

جعفری در پایان گفت: این دو سنت در کنار هم محیط آرامستان را از مکانی خاموش به فضایی سرشار از معنا بدل می‌کنند؛ جایی که گل‌ها روایت می‌کنند زندگی حتی پس از مرگ ادامه دارد.

