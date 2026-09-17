پوسیدگی شبکه آبرسانی تنگ ارم؛ خط ورودی شهر اصلاح شد

سید حسین جعفری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با نظارت میدانی و حضور در محل، شکستگی لوله آب ورودی شهر تنگ ارم با تلاش شبانهروزی شهرداری تنگ ارم و اداره آب بخش ارم تعمیر و بازسازی شد و مشکل آب شرب این شهر برطرف شد.
وی با اشاره به مشکلات زیرساختی شبکه آب تنگ ارم افزود: پوسیدگی لولهها و فرسودگی شبکه ۳۵۰۰ متری آب شرب شهر تنگ ارم، به معضل اصلی آب در این شهر تبدیل شده است. این موضوع از جمله ۱۰ مورد اصلی مشکلات آبی بخش ارم است که پیشتر در نامهای رسمی به مسئولان شهرستان و استان اعلام شده بود.
بخشدار ارم تصریح کرد: در یک سال گذشته بهصورت متوالی شاهد تعمیر و مرمت شکستگیهای متعدد در شبکه آب این شهر بودهایم که این امر نشاندهنده فرسودگی جدی شبکه و ضرورت نوسازی آن است. ادامه این روند علاوه بر تحمیل هزینههای مکرر، مشکلاتی را برای شهروندان در تأمین آب شرب پایدار ایجاد میکند.
جعفری با تأکید بر لزوم توجه جدی مسئولان استانی و شهرستانی به این مسئله خاطرنشان کرد: نوسازی شبکه ۳۵۰۰ متری آب شرب شهر تنگ ارم یک ضرورت اجتنابناپذیر است و انتظار میرود مسئولان مربوطه در این خصوص اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.
وی در پایان از همت و تلاشهای شبانهروزی شهرداری تنگ ارم و مسئول آبفای بخش ارم در رفع مشکلات آبی این شهر تقدیر و قدردانی کرد و گفت: بدون تلاش جهادی این عزیزان، رفع شکستگیها در کوتاهترین زمان ممکن میسر نبود.
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