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۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۴۰

پیام رئیس دادگستری تهران در هفته دفاع مقدس

پیام رئیس دادگستری تهران در هفته دفاع مقدس

رئیس کل دادگستری استان تهران، فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را یادآور حماسه‌آفرینی ملت ایران و رزمندگان اسلام در دفاع از میهن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی، در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس، نوشت: هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه‌آفرینی‌های بی‌بدیل ملت بزرگ ایران و رزمندگان اسلام در صیانت از کیان میهن اسلامی است؛ مقطعی درخشان که عزت و امنیت امروز کشور، مرهون خون پاک شهدا و پایداری آن دوران است.

دستگاه قضایی نیز با الهام از روحیه جهادی و انقلابی آن دوران، در خط مقدم صیانت از عدالت و امنیت، رسالت خطیر احقاق حق را با عزم راسخ دنبال می‌نماید.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره‌ امام راحل عظیم الشأن (قدس سره)، سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (ره) و تجدید بیعت با فرماندهی معظم کل قوا، تجلیل از مقام رفیع شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای گرانقدر قوه قضاییه و شهدای سرافراز جنگ‌های تحمیلی اخیر که با نثار جان خود، عزت و امنیت این سرزمین را تضمین کردند، امیدواریم در مسیر خدمت به مردم و اجرای عدالت، راه این عزیزان را ادامه دهیم.»

اینجانب فرا رسیدن این هفته پربرکت را به خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و همکاران گرامی تبریک عرض نموده و توفیقات همگان را در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

کد مطلب 6955497
محدثه رمضانعلی

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