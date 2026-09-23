پیام رئیس دادگستری تهران در هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی، در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس، نوشت: هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه‌آفرینی‌های بی‌بدیل ملت بزرگ ایران و رزمندگان اسلام در صیانت از کیان میهن اسلامی است؛ مقطعی درخشان که عزت و امنیت امروز کشور، مرهون خون پاک شهدا و پایداری آن دوران است.

دستگاه قضایی نیز با الهام از روحیه جهادی و انقلابی آن دوران، در خط مقدم صیانت از عدالت و امنیت، رسالت خطیر احقاق حق را با عزم راسخ دنبال می‌نماید.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره‌ امام راحل عظیم الشأن (قدس سره)، سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (ره) و تجدید بیعت با فرماندهی معظم کل قوا، تجلیل از مقام رفیع شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای گرانقدر قوه قضاییه و شهدای سرافراز جنگ‌های تحمیلی اخیر که با نثار جان خود، عزت و امنیت این سرزمین را تضمین کردند، امیدواریم در مسیر خدمت به مردم و اجرای عدالت، راه این عزیزان را ادامه دهیم.»

اینجانب فرا رسیدن این هفته پربرکت را به خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و همکاران گرامی تبریک عرض نموده و توفیقات همگان را در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.