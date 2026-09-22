حضور مردم و بسیجیان نقشه دشمن برای ایجاد شکاف در کشور را ناکام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عصر سه سنبه همزمان با هفته دفاع مقدس در دیدار با جمعی از بسیجیان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس، با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر اظهار کرد: روحیه مردم و بسیجیان امروز همانند دوران دفاع مقدس بالاست و آنان در دفاع از کشور و حراست از انقلاب اسلامی تلاش می‌کنند.



وی افزود: امروز شرایط به گونه‌ای است که آمریکا به‌صورت مستقیم وارد جنگ با مردم ایران شده و دیگر با وضعیت گذشته و حضور نیروهای نیابتی مواجه نیستیم؛ بنابراین باید در برابر تهدیدات با آمادگی و هوشیاری ایستادگی کرد.



حجت الاسلام روانبخش با بیان اینکه تحولات اخیر موجب از بین رفتن برخی تردیدها درباره ماهیت آمریکا شده است، اظهار کرد: مردم با مشاهده حوادث و حملاتی که علیه غیرنظامیان و مردم بی‌گناه ایران رخ داده، بیش از گذشته با ابعاد دشمنی آمریکا آشنا شده‌اند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به جنایاتی که آمریکایی ها در مدرسه میناب و مراسم عروسی انجام داده اند، گفت: این حوادث نشان داد که دشمن حتی از هدف قرار دادن مردم بی‌گناه نیز ابایی ندارد و کودکان بیگناه را می کشد.



وی با اشاره به تحولات پس از شهادت قائد شهید امت افزود: دشمن تصور می‌کرد با شهادت رهبر معظم انقلاب، انسجام کشور از بین خواهد رفت، اما، حضور مردم در صحنه و تداوم انسجام ملی نشان داد که این تصور محقق نشده است.



حجت الاسلام روانبخش همچنین با اشاره به اقدامات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، آن را نشانه تداوم مسیر انقلاب توصیف کرد و گفت: خداوند امام سیدمجتبی خامنه‌ای را برای ما نگه داشت و این تحولات نشان‌دهنده حمایت الهی از انقلاب اسلامی است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به بسیجیان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس گفت: تلاش‌های شما در حفظ و حراست از کشور قابل تقدیر است و اقدامی که در مسیر دفاع از امنیت و استقلال ایران انجام می‌دهید، ارزشمند و شایسته قدردانی است.



حجت الاسلام روانبخش در پایان بر ضرورت حفظ آمادگی، انسجام و روحیه ایستادگی در برابر تهدیدات تأکید کرد.