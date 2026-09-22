به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشین در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری هرمزگان در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامههای معاونت علمی در توسعه زنجیرههای ارزش استانی اظهار کرد: از دو سال پیش دو استان به صورت پایلوت برای ایجاد زنجیره ارزش انتخاب شدند که شامل آذربایجان غربی در حوزه سیر و هرمزگان در حوزه شیلات و پرورش ماهی بود.
وی افزود: در معاونت علمی ریاست جمهوری، برنامهای تعریف شده تا برای تسهیل امور یک توسعهدهنده در کنار پروژهها قرار گیرد و زنجیرههای بزرگ به حلقههای کوچک و تخصصی تقسیم شوند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه، حضور در هرمزگان چهل و پنجمین سفر استانی و تکمیل بازدید از ۳۱ مرکز استان کشور است، افزود: در دور دوم سفرهای استانی، شیوه جدیدی در پیش گرفته خواهد شد به این صورت که ابتدا کار میدانی و تشکیل زنجیرهها در تهران برنامهریزی و تصویب میشود و سپس برای گرهگشایی اتصال بخشها و اعمال الگوی جدید در استانها حضور پیدا میکنیم تا زنجیرههای قدرتمند و اثربخش شکل بگیرد.
معاون علمی رییس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات این معاونت در راستای تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور گفت: حوزه اقتصاد دریامحور در سالهای اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته و در قالب یک برنامه ملی تمام حوزههای زیستی کشاورزی صنعتی و شناوری را در بر میگیرد.
افشین با بیان اینکه، هوشمندسازی بنادر با همکاری وزارت راه و شهرسازی پیگیری میشود تصریح کرد: بندر بوشهر به عنوان نخستین پایلوت طی دو سال گذشته وارد این طرح شد و فازهای یک و دو آن به اجرا درآمد و اکنون نیز در صدد هستیم بندر شهید رجایی را به عنوان دومین بندر هوشمند کشور ذیل این برنامه تجهیز کنیم.
وی ادامه داد: اقدامات موثری نیز در حوزه زنجیره ارزش ماهیان انجام شده که بخشی از دستاوردهای آن در نمایشگاه سال گذشته عرضه شد و پیشرفتهای جدید این حوزه نیز در نمایشگاه اواخر دیماه به نمایش درمیآید. به طور کلی معاونت علمی در سرفصلهای تکلیفی خود در اقتصاد دریامحور جلوتر از برنامه پیش رفته است.
معاون علمی رییس جمهور در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره نقش صنایع بزرگ هرمزگان در حمایت از شرکت های دانشبنیان نیز اظهارکرد: هرمزگان به دلیل برخورداری همزمان از صنایع سنگین شیلات کشاورزی و ظرفیت های دریایی و ساحلی استانی کم نظیر است و میتواند از تمام ظرفیت های قانونی به ویژه مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان مرتبط با اعتبار مالیاتی استفاده کند.
افشین تاکیدکرد: صنایع بزرگی مانند فولاد و پتروشیمی با بهرهگیری از اعتبار مالیاتی میتوانند در تامین زیرساخت های پارک های علم و فناوری دانشگاه ها و شکلگیری هابهای تخصصی سرمایه گذاری کنند. همچنین تسهیلات ویژهای برای استقرار شرکتهای صادرات محور و دارای دانش فنی پیشرفته در این استان پیشبینی شده است.
افشین در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت هاب فناوری با پارک های علم و فناوری و برنامههای این معاونت در جزیره کیش و قشم نیز توضیح داد: پارک های فناوری به صورت عام بر تجاری سازی انواع دانش فنی تمرکز دارند اما هاب های فناوری به طور اختصاصی بر یک یا دو فناوری نوظهور متمرکز میشوند.
وی افزود: مزیت اصلی کشور ما در فناوریهای نوین نیروی انسانی متخصص و شرکتهای نوآور است و در تلاشیم جنوب کشور را به محور فناوری حوزه خلیج فارس و منطقه تبدیل کنیم.
معاون علمی رئیس جمهور همچنین به تفاهم نامه سه جانبه این معاونت با وزارت امور اقتصادی و دارایی و هلدینگ خلیج فارس اشاره کرد و گفت: بر اساس این توافق جزیره کیش به عنوان هاب هوش مصنوعی جنوب کشور با رویکرد منطقهای تعیین شد. زمین و امکانات لازم آماده شده و با پیگیری های انجام شده صندوق مربوطه در کیش نیز ظرف دو هفته آینده مصوب خواهد شد.
افشین در ادامه خاطرنشان کرد: در کنار ظرفیت هایی مانند حبس انرژی در قشم که میتواند با ارزش افزوده بالا در بخش فناوری به کار گرفته شود در شهر بندرعباس نیز برنامه ریزی برای ایجاد هابهای تخصصی در دستور کار است تا جایگاه فناورانه کشور در منطقه تقویت شود.
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