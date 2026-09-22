سرهنگ حسین روح‌افزا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی مغتنم برای بازخوانی نقش بی‌بدیل مردم در صیانت از ارزش‌های اسلامی و انقلابی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته، برنامه‌ها با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مشارکت اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ساوه از تدارک و اجرای بیش از ۲۰ برنامه شاخص فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و جهادی همزمان با چهل‌وششمین سالگرد هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد و گفت: برنامه‌های امسال با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» و با هدف ترویج فرهنگ ایثار، تجلیل از پیشکسوتان و انتقال میراث ماندگار مقاومت به نسل جوان برگزار می‌شود.

تلفیق جهاد و فرهنگ در برنامه‌های ساوه

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ساوه با اشاره به ابعاد مختلف برنامه‌های پیش‌بینی شده، گفت: همایش تجلیل از بسیجیان پیشکسوت در سالن تشریفات ناحیه مقاومت بسیج و همچنین اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب کشور از جمله برنامه‌های شاخص این ایام است.

وی با تشریح فضای رزمی و فرهنگی تدارک دیده شده افزود: افتتاحیه نمایش محیطی و فرهنگی «معبر ۳» در پارک فدک، برگزاری ویژه‌برنامه‌های تبیینی، محافل انس با قرآن و نشست‌های بصیرتی از دیگر اقدامات محوری است که با همکاری پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت اجرایی خواهد شد.

روح‌افزا با تأکید بر نقش‌آفرینی اقشار مختلف در گرامیداشت این هفته، تصریح کرد: در شهر صنعتی کاوه نیز نشست‌های بصیرتی و تجلیل از رزمندگان شاغل در این مجموعه با سخنرانی اینجانب برگزار می‌شود، همچنین در حوزه دانش‌آموزی، اجرای برنامه‌های متنوعی همچون فضاسازی مدارس، روایتگری، تئاتر، برگزاری مسابقه کتابخوانی «خون دلی که لعل شد»، پویش «همکلاسی مهربان» و افتتاح نمایشگاه «سنگر ۲» در مدرسه علامه حلی در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: یادواره شهدای شرکت نورد و لوله‌سازی صبح صبا پارسیان، یادواره شهدای بخش نویران، شهرک فجر، شهید عباس کبیری و شهید بسیجی رضا توری، به‌همراه عطرافشانی مزار مطهر شهدا و دیدار با خانواده‌های معظم ایثارگران، از دیگر برنامه‌هایی است که با هدف تکریم مقام شامخ شهیدان برگزار خواهد شد.

توزیع بسته‌های معیشتی و خدمت‌رسانی جهادی

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ساوه با اشاره به رویکرد محرومیت‌زدایی در برنامه‌های امسال، بیان کرد: در راستای اجرای رزمایش‌های جهادی، توزیع ۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار، اجرای پویش‌های خدمت‌رسانی، نذر و توزیع گوشت قربانی میان خانواده‌های نیازمند و برگزاری اردوی جهادی واکسیناسیون دام در مناطق روستایی از جمله اقداماتی است که با روحیه «جهاد خدمت» انجام می‌گیرد.

روح‌افزا بیان کرد: برگزاری نشست‌های تبیینی با موضوع نقش زنان در دفاع مقدس و هویت اسلامی زن مسلمان، اجرای اردوهای راهیان پیشرفت برای بازدید دانش‌آموزان از مجموعه‌های صنعتی و برگزاری مسابقات ورزشی بومی-محلی، فوتسال و تنیس روی میز از دیگر بخش‌های متنوع گرامیداشت هفته دفاع مقدس در ساوه است.

وی با اشاره به رزمایش بزرگ اقتدار «جانفدایان» گفت: این رزمایش با همکاری دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های مربوطه برگزار می‌شود و همزمان، مراسم گرامیداشت امام راحل(ره) و فرماندهان شهید دفاع مقدس نیز با همکاری هیئت رزمندگان اسلام و اداره اوقاف و امور خیریه در آستان مقدس امامزاده سید اسحاق(ع) برپا خواهد شد.

این برنامه‌ها با مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی، مدارس و مجموعه‌های فرهنگی و با هدف انتقال دقیق مفاهیم و تجربیات دوران حماسه به نسل امروز شهرستان ساوه انجام می‌پذیرد.