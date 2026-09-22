به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی پیش ازظهر سهشنبه در آیین رژه اقتدار خودرویی و موتوری نیروهای نظامی، انتظامی، مدیریتی و دستگاههای خدماترسان استان مرکزی اظهار کرد: ۳۱ شهریورماه آغاز هفته دفاع مقدس و یادآور هشت سال دفاع جانانه فرزندان این سرزمین برای صیانت از میهن، دین و ارزشهای انقلاب اسلامی است.
وی افزود: ملت ایران در طول تاریخ و بهویژه در قرنهای گذشته، برای حفظ هویت، دین و استقلال کشور مجاهدتهای فراوانی داشته و مبارزات مردم پس از مشروطیت نیز سرانجام در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ به پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) منجر شد.
استاندار مرکزی ادامه داد: انقلاب اسلامی علاوه بر احیای هویت دینی و ارزشهای اسلامی در جامعه، حرکتی برای دستیابی به استقلال و پایان دادن به وابستگی کشور به قدرتهای خارجی بود؛ چراکه پیش از انقلاب، بخشهایی از اقتصاد، صنعت و ساختارهای نظامی کشور با وابستگی به بیگانگان اداره میشد.
زندیهوکیلی تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور با توطئههای مختلفی از جمله کودتای نوژه، ناامنیهای داخلی و تحرکات تجزیهطلبانه مواجه شد و در چنین شرایطی رژیم بعث عراق با حمایت قدرتهای خارجی جنگی هشتساله را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد.
وی گفت: دشمن تصور میکرد میتواند در مدت کوتاهی بخشهایی از کشور، بهویژه خوزستان را به تصرف خود درآورد، اما ملت ایران با فرمان امام خمینی(ره) و با تکیه بر ایمان، وحدت و حضور همهجانبه در عرصه دفاع، نقشه دشمنان را ناکام گذاشت.
استاندار مرکزی با اشاره به محدودیتهای ایران در دوران دفاع مقدس افزود: کشور در آن دوران حتی برای تأمین تجهیزات اولیه نظامی با محدودیت و وابستگی مواجه بود، اما مردم با بسیج ظرفیتهای داخلی و تقدیم هزاران شهید، جانباز و آزاده، از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک ایران جدا شود.
زندیهوکیلی با بیان اینکه شرایط امروز کشور با سالهای نخست انقلاب قابل مقایسه نیست، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از حوزههای علمی، فناوری و دفاعی به توانمندیهای داخلی دست یافته و بخش قابل توجهی از نیازهای خود را با استفاده از ظرفیتهای بومی تأمین میکند.
وی ادامه داد: تقویت توان نظامی و مدیریتی، توسعه علم و دانش و حرکت در مسیر پیشرفت و آبادانی، از مؤلفههای مهم استقلال کشور است که ملت ایران برای دستیابی و حفظ آن هزینههای فراوانی پرداخت کرده است.
استاندار مرکزی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریمهای خارجی گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود محدودیتهای بینالمللی و فشارهای اقتصادی، با تکیه بر ظرفیتهای داخلی مسیر پیشرفت خود را ادامه میدهد و این مسیر، بخشی از همان استقلالی است که مردم ایران در جریان مبارزات منتهی به انقلاب اسلامی دنبال میکردند.
زندیهوکیلی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ اخیر گفت: یاد و نام همه شهدایی که در هشت سال دفاع مقدس و در دفاع از کشور جان خود را فدا کردند، گرامی میداریم و ملت ایران قدردان فداکاریهای آنان هستند.
وی تصریح کرد: مردم استان مرکزی نیز همچون دیگر نقاط کشور آمادگی خود را برای مقابله با تهدیدها و هرگونه جنگافروزی و ناامنی اعلام کردهاند و نیروهای مسلح، بسیجیان و آحاد مردم در دفاع از کشور و تأمین امنیت ملی در کنار یکدیگر قرار دارند.
آیین رژه اقتدار خودرویی و موتوری نیروهای نظامی، انتظامی، مدیریتی و دستگاههای خدماترسان استان مرکزی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، با حضور مسئولان استانی، نیروهای مسلح، خانوادههای شهدا و اقشار مختلف مردم در بلوار شهید آنجفی اراک برگزار شد.
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