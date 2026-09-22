کولیوند: «وحدت ملی» پاسخی روشن به توطئه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر سه شنبه در رزمایش «جان‌فدایان ایران» در شهرستان سمنان اظهار کرد: ثبت‌نام ۴۶ هزار نفر از مردم استان و ۱۰ هزار نفر از شهرستان سمنان در این رزمایش، نشان‌دهنده آمادگی، همبستگی و پایبندی مردم به کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس افزود: ملت ایران در شرایطی که کشور با کمبودها و محدودیت‌های گسترده مواجه بود، در برابر دشمنی ایستاد که از حمایت بیش از ۳۵ کشور برخوردار بود و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمن بیفتد.

استاندار سمنان با اشاره به تقدیم حدود ۳۳۰ هزار شهید، جانباز و آزاده در دوران دفاع مقدس بیان کرد: فداکاری‌های مردم و شهدا سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور ایجاد کرده و این ایثارگری ها در برابر فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان، پشتوانه‌ای ماندگار برای انقلاب اسلامی است.

کولیوند با اشاره به حوادث و درگیری‌های سال‌های اخیر گفت: در جنگ ۱۲ روزه و دیگر حوادث سال‌های گذشته نیز مردم ایران پایبندی خود به کشور و نظام اسلامی را نشان دادند و شهدای این مقاطع با نثار جان خود، برگ دیگری از مقاومت ملت ایران را رقم زدند.

وی با بیان اینکه دشمنان همواره به دنبال ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه هستند، تصریح کرد: نباید اجازه داد اختلاف افکنی و دوقطبی سازی، وحدت جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؛ چراکه انسجام ملی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتدار و امنیت کشور است.

استاندار سمنان تأکید کرد: همه مردم در قبال سرنوشت کشور مسئول هستند و حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی باید به‌عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد.

کولیوند در پایان خاطرنشان کرد: مردم ایران با حفظ وحدت و انسجام، در کنار رهبر معظم انقلاب، نیروهای مسلح و خانواده‌های معظم شهدا، از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور صیانت خواهند کرد.