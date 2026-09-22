ادعای ترامپ درباره مذاکره مقامات ایرانی و آمریکایی در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهور آمریکا در ادامه ادعاها و اظهارات ضد و نقیض خود مدعی شد که مقامات واشنگتن دیداری ۳ ساعته با هیئتی از ایران برگزار کردند.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه این ادعای خود، گفت: مقامات آمریکایی جلسه‌ای ۳ ساعته با هیئت ایرانی برگزار کردند که سازنده بود! کوشنر و ویتکاف در جلسه با ایرانی‌ها حضور داشتند.

او همچنین ادعا کرد: دیدار دیگری با ایران برای آینده نزدیک برنامه‌ریزی شده است!

وی همچنین در ادعای دیگر که بارها آن را مطرح کرده است مدعی شد: ایران می‌خواهد با ما صحبت کند و امروز با ما تماس گرفته است!