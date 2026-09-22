  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۹

ادعای ترامپ درباره مذاکره مقامات ایرانی و آمریکایی در نیویورک

ادعای ترامپ درباره مذاکره مقامات ایرانی و آمریکایی در نیویورک

رئیس جمهور آمریکا در ادامه ادعاها و اظهارات ضد و نقیض خود مدعی شد که مقامات واشنگتن دیداری ۳ ساعته با هیئتی از ایران برگزار کردند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهور آمریکا در ادامه ادعاها و اظهارات ضد و نقیض خود مدعی شد که مقامات واشنگتن دیداری ۳ ساعته با هیئتی از ایران برگزار کردند.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه این ادعای خود، گفت: مقامات آمریکایی جلسه‌ای ۳ ساعته با هیئت ایرانی برگزار کردند که سازنده بود! کوشنر و ویتکاف در جلسه با ایرانی‌ها حضور داشتند.

او همچنین ادعا کرد: دیدار دیگری با ایران برای آینده نزدیک برنامه‌ریزی شده است!

وی همچنین در ادعای دیگر که بارها آن را مطرح کرده است مدعی شد: ایران می‌خواهد با ما صحبت کند و امروز با ما تماس گرفته است!

کد مطلب 6955575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه