ادعای ترامپ درباره مذاکره مقامات ایرانی و آمریکایی در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهور آمریکا در ادامه ادعاها و اظهارات ضد و نقیض خود مدعی شد که مقامات واشنگتن دیداری ۳ ساعته با هیئتی از ایران برگزار کردند.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه این ادعای خود، گفت: مقامات آمریکایی جلسهای ۳ ساعته با هیئت ایرانی برگزار کردند که سازنده بود! کوشنر و ویتکاف در جلسه با ایرانیها حضور داشتند.
او همچنین ادعا کرد: دیدار دیگری با ایران برای آینده نزدیک برنامهریزی شده است!
وی همچنین در ادعای دیگر که بارها آن را مطرح کرده است مدعی شد: ایران میخواهد با ما صحبت کند و امروز با ما تماس گرفته است!
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