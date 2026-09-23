کارشناسان شهرسازی باید چند مهارته شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت شهرسازی و معماری، دوره آموزشی شهرسازی با هدف ارتقاء دانش و مهارتهای تخصصی کارشناسان مناطق ۲۲گانه در حال برگزاری است و جلسات آن بهصورت مرحلهای در مناطق مختلف برگزار میشود. در همین راستا، آبادیان با حضور در جلسات آموزشی مناطق ۵ و ۱۲، ضمن بررسی روند برگزاری کلاسها، بر کیفیت آموزش و دستیابی به نتایج عملی از این دورهها تأکید کرد.
آبادیان در جریان این بازدید، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی را یکی از الزامات ارتقاء کیفیت خدمات حوزه شهرسازی دانست و گفت: هدف ما این است که کارشناسان این حوزه چندمهارته باشند تا در آینده، برای تسهیل فرآیندها، هر کارشناس بتواند با تسلط بر بخشهای مختلف، خدمات را به شکل کامل دنبال کند.
وی افزود: دورههای تکمیلی و کارگاههای آموزشی نیز در مراحل بعدی برگزار خواهد شد تا کارشناسان فرصت بیشتری برای تقویت مهارتهای تخصصی و عملی خود داشته باشند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اهمیت تسهیل فرآیندهای خدمترسانی به شهروندان اظهار کرد: ما تلاش داریم فرآیند صدور پروانه را تسهیل کنیم و در این مسیر، هرچه توانمندی و مهارت کارشناسان افزایش پیدا کند، ارائه خدمات نیز با سرعت و کیفیت بیشتری انجام خواهد شد.
آبادیان با تأکید بر نقش کارشناسان مناطق در تحقق اهداف حوزه شهرسازی و معماری گفت: تحققپذیری طرحهای جامع و تفصیلی در نهایت در مناطق اتفاق میافتد و کارشناسان نقش مهمی در این مسیر دارند. وظیفه ما در معاونت شهرسازی و معماری، علاوه بر ارائه خدمات، تحققپذیر کردن طرحهای جامع و تفصیلی، تأمین سرانههای خدماتی و کمک به افزایش کیفیت زندگی شهروندان است.
وی ادامه داد: هرچه دانش و مهارت کارشناسان افزایش پیدا کند، ظرفیت بیشتری برای تحقق اهداف برنامههای شهری و ارائه خدمات بهتر به شهروندان خواهیم داشت.
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