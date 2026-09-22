به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: عصر سه‌شنبه گزارشی مبنی بر ریزش آوار ساختمان در کارخانه پنبه علی‌آبادکتول به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو تیم عملیاتی از پایگاه مرکزی علی‌آبادکتول و پایگاه پشتیبان زرین‌گل، متشکل از ۶ نیروی امدادی، به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: در این حادثه دو نفر مصدوم شدند که یکی از آنها با حضور عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد و مصدوم دیگر توسط امدادگران هلال‌احمر از زیر آوار رهاسازی شد.

سلیمی گفت: پس از رهاسازی، این مصدوم به محل امن منتقل و برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

وی افزود: در این عملیات یک دستگاه خودروی نجات و یک دستگاه تویوتا هایلوکس به‌کارگیری شد و نیروهای امدادی پس از انجام اقدامات لازم، عملیات را به پایان رساندند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده حوادث و سوانح، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند تا امدادگران در سریع‌ترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شوند.