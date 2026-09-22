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۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۷

اجتماع مردم سلماس در موج ۲۰۶ مقاومت ملی در حمایت از رهبری و انقلاب

اجتماع مردم سلماس در موج ۲۰۶ مقاومت ملی در حمایت از رهبری و انقلاب

ارومیه - در تداوم شب های مقاومت ملی مردم ولایی سلماس در موج ۲۰۶ و در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6955657

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