https://mehrnews.com/x3d7Zc ۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۷ کد مطلب 6955657 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۷ اجتماع مردم سلماس در موج ۲۰۶ مقاومت ملی در حمایت از رهبری و انقلاب ارومیه - در تداوم شب های مقاومت ملی مردم ولایی سلماس در موج ۲۰۶ و در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6955657 کپی شد مطالب مرتبط زنگ ایثار و مقاومت در میدان امام خامنهای(ره) گلپایگان طنینانداز شد شب دویست و ششم ایستادگی فومنیها در میدان تجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت و عشایر چرام در نخستین شب هفته دفاع مقدس قزوین با پدیده بیحجابی مواجه نیست؛ مسائل فرهنگی را با مردم حل کنیم برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی شهرستان سلماس
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