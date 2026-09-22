به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قزوین با موضوع بررسی و حل مسائل اجتماعی و فرهنگی حوزه عفاف و حجاب اظهار کرد: اعتقاد داریم حل مسائل اجتماعی و فرهنگی توسط خود مردم امکانپذیر است و باید این موضوعات را با نگاه فرهنگی و اجتماعی دنبال کنیم.
وی افزود: نمیتوان مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی، از جمله موضوع عفاف و حجاب، را صرفاً با رویکردهای امنیتی و برخوردهای سلبی دنبال کرد، بلکه لازم است با گفتوگو، فرهنگسازی، همگرایی و همراهی مردم و دستگاههای مسئول، زمینه حل این مسائل فراهم شود.
استاندار قزوین تصریح کرد: با همگرایی و همفکری میان دولت و مردم میتوان به کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی در جامعه کمک کرد و در این مسیر خانوادهها، نهادهای فرهنگی، دستگاههای اجرایی و مجموعههای مردمی باید در کنار یکدیگر نقشآفرینی کنند.
نوذری با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی استان قزوین گفت: قزوین از ظرفیتهای بزرگ فرهنگی و تاریخی برخوردار است و مردم این استان نیز دارای پیشینه و باورهای مذهبی هستند؛ بنابراین باید از این ظرفیتها برای تقویت فرهنگ عمومی و حل مسائل اجتماعی استفاده کرد.
وی درباره موضوع عفاف و حجاب نیز اظهار کرد: در استان قزوین با پدیده بیحجابی به معنای عام آن مواجه نیستیم و ممکن است در مواردی با بدحجابی روبهرو باشیم؛ بنابراین باید با رویکرد فرهنگی و اجتماعی و با همراهی مردم برای مدیریت و حل این مسائل تلاش کنیم.
استاندار قزوین در پایان تأکید کرد: همه دستگاهها و مجموعههای فرهنگی و اجتماعی باید برای حل مسائل اجتماعی استان همکاری و همفکری داشته باشند تا با استفاده از ظرفیتهای مردمی و فرهنگی، زمینه شکلگیری استانی پویا، بانشاط و برخوردار از سرمایه اجتماعی بیشتر فراهم شود.
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