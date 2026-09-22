https://mehrnews.com/x3d7YR ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸ کد مطلب 6955640 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸ تجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت و عشایر چرام در نخستین شب هفته دفاع مقدس چرام- تجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت و عشایر چرام در نخستین شب هفته دفاع مقدس برگزار شد. دریافت 68 MB کد مطلب 6955640 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد اجتماع مردم سلماس در موج ۲۰۶ مقاومت ملی در حمایت از رهبری و انقلاب ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) اجرای بیش از هزار و ۷۳۰ برنامه هفته دفاع مقدس در سپاه ناحیه مرکزی رشت قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید روایت مهر از ۲۰۶ شب استقامت و همدلی مردم ارومیه در خیابان محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند برچسبها شهرستان چرام هفته دفاع مقدس تجمع مردمی
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