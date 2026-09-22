  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸

تجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت و عشایر چرام در نخستین شب هفته دفاع مقدس

تجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت و عشایر چرام در نخستین شب هفته دفاع مقدس

چرام- تجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت و عشایر چرام در نخستین شب هفته دفاع مقدس برگزار شد.

دریافت 68 MB
کد مطلب 6955640

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه