کشاورزی پربازده البرز در حصار آب، گاز و نهاده

خبرگزاری مهر،گروه استان ها - نیراحمدی: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح ظرفیت‌ها و محدودیت‌های این بخش تأکید کرد: کشاورزی البرز به لحاظ عملکرد، بسیار بالاتر از میانگین کشوری است، اما آب، گاز و نهاده‌های اولیه به گلوگاه اصلی توسعه تبدیل شده‌اند.

تنوع اقلیمی، الگوی کشت از طالقان تا اشتهارد

اکبر یونسی با اشاره به تنوع آب‌وهوایی استان گفت: البرز از طالقان و آسارا تا اشتهارد، تنوع اقلیمی گسترده‌ای دارد و مبنای کشت در هر منطقه، سازگاری محصول با شرایط آب‌وهوایی، شوری آب و خاک و میزان نیاز آبی است.

به گفته وی، در مناطقی مانند اشتهارد کشت پنبه رونق دارد و هم‌اکنون حدود ۳۰۰ هکتار پنبه در استان کشت می‌شود.

وی در ادامه به کیفیت و کمیت محصولات باغی استان اشاره کرد و در مورد خرمالوی کرج گفت: خرمالوی استان البرز به لحاظ مزه و بافت واقعاً معروف و باکیفیت است. اگر خرمالوی البرز را کنار خرمالوی مناطق دیگر بگذارید، تفاوت مزه کاملاً محسوس است.

یونسی همچنین هلو، سیب، گیلاس و آلبالو را از محصولات شاخص و با عملکرد مطلوب استان دانست.

وی درباره توصیه الگوی کشت برای مناطق مختلف استان گفت: برای کوهپایه‌ها حتماً توسعه محصولات باغی را توصیه می‌کنیم. توسعه باغات در اراضی شیب‌دار و اصلاح و احیای باغات در دستور کار است.

یونسی درباره دشت‌ها افزود: در دشت‌ها، به‌ویژه در مناطقی مانند اشتهارد که با شوری و کم‌آبی مواجه‌اند، کشاورزان باید به سمت محصولات کم‌آب‌بر و مقاوم به شوری بروند. پنبه یکی از محصولات سازگار با این مناطق است.

عملکرد بالاتر از میانگین کشوری

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی البرز با اشاره به مزیت‌های استان در تولید محصولات کشاورزی گفت: تولیدات کشاورزی البرز به لحاظ عملکرد با میانگین کشور فاصله زیادی دارد. در برخی محصولات تا پنج برابر میانگین کشوری تولید داریم. نزدیکی به مراکز تحقیقاتی، فرودگاه پیام و بازار صادرات باعث شده زمین‌های کشاورزی استان اجاره‌بهای بالاتری داشته باشند و کشاورزان به دنبال تولید باکیفیت و تناژ بیشتر باشند.

وی متوسط تولید گندم استان را حدود ۵.۵ تن در هکتار اعلام کرد و افزود: رکورد عملکرد ۱۵ تن در هکتار نیز در استان ثبت شده است.

یونسی در بخش دیگری از این گفتگو به وضعیت گلخانه‌های استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۶۲۰ هکتار گلخانه در استان داریم که بخشی از آن سایبان است. در فضای باز، گوجه‌فرنگی با میزان مشخصی آب حدود ۷۰ تا ۸۰ تن در هکتار برداشت می‌شود، اما در گلخانه این میزان تا ۳۵۰ تن می‌رسد، یعنی حدود پنج برابر با همان میزان مصرف آب است.

وی تأکید کرد: گلخانه مصرف آب را کاهش نمی‌دهد، بلکه با همان آب، تولید را چند برابر می‌کند.

یونسی هزینه ساخت هر هکتار گلخانه هیدروپونیک را ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: کشاورز به‌تنهایی توان تأمین این منابع را ندارد و تسهیلات موجود پاسخگوی توسعه نیست.

آب، گاز و نهاده، سه گلوگاه اصلی

وی مشکل اصلی توسعه کشاورزی استان را سه موضوع «آب، گاز و نهاده‌های اولیه» دانست و افزود: برای توسعه گلخانه‌ها با محدودیت گاز مواجهیم. قیمت نهاده‌های کشاورزی به‌شدت افزایش یافته است، هر کیسه کود فسفاته از حدود سه میلیون تومان به نزدیک هشت میلیون تومان رسیده و کود اوره نیز از حدود ۷۰۰ هزار تومان به نزدیک سه میلیون تومان افزایش یافته است.

یونسی همچنین با گلایه از تأخیر در پرداخت پول گندم کشاورزان گفت: کشاورز از خردادماه گندم تولید کرده و به دولت تحویل داده، اما به تازگی تنها توانسته حدود ۵۰ درصد پول خود را دریافت کند. این تأخیر انگیزه کشت مجدد و تحویل گندم به دولت را کاهش می‌دهد . لازم است پول گندم سریع‌تر به کشاورز برسد تا بتواند ضمن تأمین نیازهای خانواده، نهاده‌های لازم برای کشت پاییزه را تهیه کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی البرز درباره کشت پاییزه نیز اظهار کرد: سال زراعی ما از مهرماه آغاز می‌شود و محصولات استراتژیک گندم، جو و کلزا در اولویت هستند. کلزا به‌عنوان دانه روغنی استراتژیک اهمیت زیادی دارد. سطح ابلاغی ما هزار هکتار است، اما در سال‌های گذشته حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هکتار محقق شده. امسال بذر و کود مورد نیاز در اختیار کشاورزان قرار گرفته و امیدواریم سطح کلزا افزایش یابد.

وی درباره تأثیر بارندگی‌های پاییزی گفت: اگر بارندگی‌ها به‌موقع، به اندازه نیاز و با فاصله مناسب باشد، می‌توانیم افزایش عملکرد در فصل برداشت را پیش‌بینی کنیم. اما بارش بیش از حد یا فاصله زیاد بین بارندگی‌ها می‌تواند خسارت‌زا باشد.

یونسی همچنین با اشاره به محدودیت کشت دیم در استان گفت: در طالقان حدود ۳۰۰ هکتار دیم داریم، اما عمده کشت‌های ما آبی است و نمی‌توان روی دیم به‌عنوان راهبرد اصلی حساب کرد.

به گفته وی، کشاورزی البرز با وجود عملکرد بالا، نیازمند حمایت واقعی در حوزه آب، گاز، نهاده و پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان است.

یونسی تأکید کرد: اگر آب مطمئن، گاز پایدار و نهاده‌های ارزان‌تر در اختیار کشاورز باشد، عملکرد استان بسیار بالاتر از امروز خواهد رفت. کشاورزان البرزی دنبال صادرات و تولید باکیفیت هستند و باید شرایط برای آن‌ها فراهم شود.