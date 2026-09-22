اجرای بیش از هزار و ۷۳۰ برنامه هفته دفاع مقدس در سپاه ناحیه مرکزی رشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه سه‌شنبه در قرارگاه رسانه سردار شهید نائینی و در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: برنامه‌های این هفته با شعار «لبیک با خامنه‌ای» طی هفت روز و با هدف تبیین ارزش‌های دفاع مقدس، تجلیل از ایثارگران و بازخوانی فرهنگ مقاومت در نقاط مختلف شهر رشت برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس تنها یک مناسبت تاریخی نیست، افزود: هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های اسلامی و ایرانی و تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و ازخودگذشتگی است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به پیش‌بینی برنامه‌های متنوع برای اقشار مختلف جامعه، تصریح کرد: در تدوین برنامه‌های این هفته، گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله جوانان، بانوان، پیشکسوتان، خانواده‌های شهدا و اصناف مورد توجه قرار گرفته‌اند و تلاش شده است روایت ایستادگی مردم و نقش خانواده‌های معظم شهدا در پاسداشت این حماسه به نسل‌های جدید منتقل شود.

برگزاری نشست‌های تبیینی و فرهنگی

امینی با اشاره به برگزاری سلسله نشست‌های تحلیلی و تبیینی با موضوع «ایثار و دفاع مقدس» گفت: این نشست‌ها در میدان شهدای رشت، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج برگزار می‌شود و موضوعاتی همچون فرهنگ ایثار، مقاومت و تحولات جنگ‌های نوین در آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی در پایگاه‌های بسیج و نشست‌های تخصصی با موضوع «بسیج و جوانان» و «شبیه‌سازی جنگ‌های نوین» را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس عنوان کرد.

روایت دفاع مقدس برای نسل جوان

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت همچنین از برگزاری برنامه‌هایی با محوریت آشنایی نسل جوان با تاریخ و فرهنگ دفاع مقدس خبر داد و گفت: بازدید از نمایشگاه و موزه دفاع مقدس، برگزاری نمایشگاه «اسوه»، نواختن زنگ ایثار و شهادت در مدارس، مسابقات ورزشی و اجرای کاروان سلامت از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در این ایام است.

امینی برگزاری مراسم «شبی با شهدا» با حضور خانواده‌های معظم شهدا، از جمله مادران شهید قربانخانی و معماریان را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس اعلام کرد و افزود: این مراسم با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال روایت خانواده‌های شهدا به نسل جوان برگزار خواهد شد.

وی نشست‌های کتابخوانی، تجلیل از مدافعان امنیت و پیشکسوتان دفاع مقدس، سلسله نشست‌های تحلیلی و تبیینی با موضوع «از جنگ تحمیلی هشت ساله تا دفاع مقدس سوم»، برگزاری «شامگاه یادیاران» در سطح پایگاه‌های مقاومت بسیج رشت و اجرای پویش کتابخوانی «امین» را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد.

اجرای ۱۷۳۰ برنامه در سطح رشت

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تأکید بر گستردگی برنامه‌های هفته دفاع مقدس در این شهرستان گفت: بیش از هزار و ۷۳۰ برنامه در سطح پایگاه‌های مقاومت بسیج، مساجد و حوزه‌های مقاومت رشت پیش‌بینی شده است.

امینی افزود: این برنامه‌ها طیف متنوعی از نشست‌های علمی، فرهنگی و تبیینی تا مسابقات ورزشی، برنامه‌های اجتماعی و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را شامل می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های ویژه برای پیشکسوتان دفاع مقدس و نشست با مدیران، کارگزاران اجرایی و اصناف اظهار کرد: اجرای این برنامه‌ها فرصتی برای بازخوانی هویت اسلامی و ایرانی مردم رشت و انتقال مفاهیم ایستادگی، مقاومت، ایثار و دفاع از میهن به نسل‌های آینده است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت تصریح کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی برای تجلیل از حماسه‌آفرینان این دوران و تقویت پیوند میان مردم، بسیج و سپاه در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت است.