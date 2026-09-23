ادعاهای دروغین در سخنرانی ترامپ؛ از نفت تا جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز تعدادی از ادعاهای اشتباه یا مبالغه آمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حین سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل طی روز گذشته را بررسی کرد.

نفت

بر اساس این گزارش، ترامپ گفت که آمریکا و ونزوئلا بیش از ۶۰ درصد از نفت جهان را در اختیار دارند، این در حالی است که اطلاعات منتشر شده از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می دهد ۲ کشور روی هم ۲۲ درصد از ذخایر نفتی جهان یعنی ۳۴۹ میلیارد بشکه را در اختیار دارند. تولید آنها نیز ۲۳ درصد از تولید جهانی را تشکیل می دهد نه ۶۰ درصد.

جنگ غزه

ترامپ همچنین مدعی شد که جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه را به پایان رسانده و جان هزاران نفر را نجات داده است! این در حالی است که بنا به گزارش نیویورک تایمز آتش بس محقق شده در اکتبر ۲۰۲۵ باعث نشده حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه به صورت کامل متوقف شود و از آن زمان تاکنون بیش از هزار تن در این باریکه جان خود را از دست داده اند.

همچنین نتانیاهو مخالفت خود را با طرح ۱۵ بندی تحت حمایت دولت ترامپ اعلام کرده است.

مواد مخدر

در حوزه مواد مخدر نیز ترامپ مدعی شد که حملات آمریکا علیه قایق های قاچاق مواد، ۹۷ درصد از انتقال آن از طریق دریا را متوقف کرده و قاچاق مواد مخدر به همین میزان کاهش پیدا کرده است. نیویورک تایمز گزارش داد که این ادعا نیز بی پایه و اساس است و کارشناسان در منطقه معتقدند حملات مذکور باعث شده مسیر قاچاق تغییر پیدا کند. گزارش داخلی در اداره مبارزه با مواد مخدر نیز نشان می دهد این حملات در زنجیره انتقال کوکایین یا قیمت آن در داخل آمریکا تأثیری نگذاشته است.

جنگ علیه ایران

ترامپ همچنین در خصوص وفور مهمات نظامی و ذخایر تسلیحاتی با وجود مصرف شدن حجم انبوهی از آنها در جریان جنگ علیه ایران مبالغه کرد و مدعی شد که در پایان دادن به هشت جنگ نقش داشته است. این در حالی است که در برخی از این موارد تنها آتش بس اعلام شده یا جنگ ها به صورت کامل و نهایی پایان نیافته اند.

وی گفت که ۲۱ تریلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده است در حالی که این رقم شامل وعده های بزرگ و سرمایه گذاری هایی است که پیش از این اعلام شده بودند. ترامپ همچنین گفت بزرگترین کاهش مالیاتی تاریخ را به امضا رسانده است، در حالی که این کاهش مالیاتی در رتبه ششم قرار می گیرد.

نیویورک تایمز در پایان تاکید کرد که اعداد و ارقام اعلامی در سخنرانی ترامپ مورد حمایت گزارش ها و داده های منتشر شده به ویژه در بخش نفت، مواد مخدر، ذخایر تسلیحاتی و جنگ ها نیست.