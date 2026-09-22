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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۳

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران:

حمایت از دانش‌آموزان کم برخوردار در آستانه سال تحصیلی ضروری است

حمایت از دانش‌آموزان کم برخوردار در آستانه سال تحصیلی ضروری است

زهرا شمس‌احسان گفت: توزیع عادلانه بسته‌های آموزشی و لوازم تحریر به دانش‌آموزان کم‌برخوردار باید بر اساس شاخص‌های نیازسنجی انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شمس‌احسان، رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از قرارگاه مهر در منطقه ۱۸ که به همت سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران به طرح توزیع کیف و لوازم تحریر به دانش آموزان کم برخوردار شهر تهران به یاد دانش آموزان شهید میناب اختصاص دارد، از تلاش این سازمان و مجموعه‌های اجرایی درگیر در تأمین و آماده‌سازی این اقلام برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند قدردانی کرد.

شمس‌احسان با اشاره به اهمیت حمایت از دانش‌آموزان کم برخوردار در آستانه سال تحصیلی ، تأمین کیف و لوازم‌التحریر را اقدامی مؤثر در کاهش بخشی از فشار اقتصادی بر خانواده‌ها دانست و اظهار کرد: چنین برنامه‌هایی زمانی بیشترین اثربخشی را خواهند داشت که با شناسایی دقیق جامعه هدف، حفظ کرامت خانواده‌ها و توزیع هدفمند اقلام همراه باشند.

او در جریان این بازدید تأکید کرد که سهم مناطق نباید صرفاً به‌صورت برابر و بدون توجه به تفاوت‌های جمعیتی و اجتماعی تعیین شود.

به گفته شمس‌احسان، مناطق مختلف تهران از نظر تعداد دانش‌آموزان نیازمند، میزان آسیب‌های اجتماعی، وضعیت اقتصادی خانوارها، جمعیت تحت پوشش مراکز حمایتی و ظرفیت‌های موجود، شرایط یکسانی ندارند و این تفاوت‌ها باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

شمس‌احسان خواستار تدوین شاخص‌های روشن برای توزیع این اقلام میان مناطق شد و افزود: عدالت به معنای تقسیم مساوی منابع میان مناطق نیست؛ بلکه به معنای تخصیص منابع متناسب با میزان نیاز و برخورداری از فرصت برابر برای بهره‌مندی از حمایت‌هاست. بنابراین لازم است سهم هر منطقه بر اساس داده‌های معتبر، قابل دفاع و قابل ارزیابی تعیین شود.

عضو شورای شهر تهران در ادامه ضرورت هماهنگی میان سازمان خدمات اجتماعی، مناطق شهرداری، مدارس، مراکز پرتو، مددکاران اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط را مورد تأکید قرار داد و گفت: این هماهنگی می‌تواند از توزیع موازی، شناسایی تکراری یا محروم‌ماندن گروهی از دانش‌آموزان واجد شرایط جلوگیری کند.

او همچنین بر اهمیت ثبت اطلاعات، مستندسازی فرایند توزیع و ارزیابی نتایج برنامه تأکید کرد تا در دوره‌های بعد، تصمیم‌گیری درباره تعداد اقلام، گروه‌های هدف و سهم مناطق بر مبنای شواهد دقیق‌تری انجام شود.

شمس‌احسان در پایان ضمن تقدیر از سازمان خدمات اجتماعی و عوامل اجرایی این طرح در مناطق مختلف ، اظهار امیدواری کرد که حمایت از دانش‌آموزان نیازمند از یک اقدام مناسبتی فراتر رود و در قالب برنامه‌ای مستمر، هدفمند و مبتنی بر عدالت اجتماعی دنبال شود؛ برنامه‌ای که در کنار تأمین اقلام آموزشی، به حفظ کرامت دانش‌آموزان و تقویت فرصت آنان برای حضور موفق در فرایند آموزش کمک کند.

کد مطلب 6955704

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