به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شمس‌احسان، رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از قرارگاه مهر در منطقه ۱۸ که به همت سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران به طرح توزیع کیف و لوازم تحریر به دانش آموزان کم برخوردار شهر تهران به یاد دانش آموزان شهید میناب اختصاص دارد، از تلاش این سازمان و مجموعه‌های اجرایی درگیر در تأمین و آماده‌سازی این اقلام برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند قدردانی کرد.

شمس‌احسان با اشاره به اهمیت حمایت از دانش‌آموزان کم برخوردار در آستانه سال تحصیلی ، تأمین کیف و لوازم‌التحریر را اقدامی مؤثر در کاهش بخشی از فشار اقتصادی بر خانواده‌ها دانست و اظهار کرد: چنین برنامه‌هایی زمانی بیشترین اثربخشی را خواهند داشت که با شناسایی دقیق جامعه هدف، حفظ کرامت خانواده‌ها و توزیع هدفمند اقلام همراه باشند.



او در جریان این بازدید تأکید کرد که سهم مناطق نباید صرفاً به‌صورت برابر و بدون توجه به تفاوت‌های جمعیتی و اجتماعی تعیین شود.



به گفته شمس‌احسان، مناطق مختلف تهران از نظر تعداد دانش‌آموزان نیازمند، میزان آسیب‌های اجتماعی، وضعیت اقتصادی خانوارها، جمعیت تحت پوشش مراکز حمایتی و ظرفیت‌های موجود، شرایط یکسانی ندارند و این تفاوت‌ها باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.



شمس‌احسان خواستار تدوین شاخص‌های روشن برای توزیع این اقلام میان مناطق شد و افزود: عدالت به معنای تقسیم مساوی منابع میان مناطق نیست؛ بلکه به معنای تخصیص منابع متناسب با میزان نیاز و برخورداری از فرصت برابر برای بهره‌مندی از حمایت‌هاست. بنابراین لازم است سهم هر منطقه بر اساس داده‌های معتبر، قابل دفاع و قابل ارزیابی تعیین شود.



عضو شورای شهر تهران در ادامه ضرورت هماهنگی میان سازمان خدمات اجتماعی، مناطق شهرداری، مدارس، مراکز پرتو، مددکاران اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط را مورد تأکید قرار داد و گفت: این هماهنگی می‌تواند از توزیع موازی، شناسایی تکراری یا محروم‌ماندن گروهی از دانش‌آموزان واجد شرایط جلوگیری کند.



او همچنین بر اهمیت ثبت اطلاعات، مستندسازی فرایند توزیع و ارزیابی نتایج برنامه تأکید کرد تا در دوره‌های بعد، تصمیم‌گیری درباره تعداد اقلام، گروه‌های هدف و سهم مناطق بر مبنای شواهد دقیق‌تری انجام شود.



شمس‌احسان در پایان ضمن تقدیر از سازمان خدمات اجتماعی و عوامل اجرایی این طرح در مناطق مختلف ، اظهار امیدواری کرد که حمایت از دانش‌آموزان نیازمند از یک اقدام مناسبتی فراتر رود و در قالب برنامه‌ای مستمر، هدفمند و مبتنی بر عدالت اجتماعی دنبال شود؛ برنامه‌ای که در کنار تأمین اقلام آموزشی، به حفظ کرامت دانش‌آموزان و تقویت فرصت آنان برای حضور موفق در فرایند آموزش کمک کند.