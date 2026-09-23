۲۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع گلستان زیر کشت پنبه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه الگوی کشت استان در سال زراعی جاری اظهار کرد: بر اساس این برنامه، ۲۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی گلستان به کشت پنبه اختصاص یافته که ۱۷ هزار و ۵۰۰ هکتار آن در اراضی آبی و پنج هزار هکتار در اراضی دیم قرار دارد.

وی افزود: برای تأمین نیاز کودی پنبه‌کاران، در ۶ ماه نخست امسال هزار و ۷۹۳ تن انواع کود یارانه‌ای شامل هزار و ۷۲۴ تن کود ازته، ۵۸ تن کود فسفاته و ۱۱ تن کود پتاسه در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با اشاره به اجرای طرح پرداخت یارانه مستقیم کودهای فسفاته و پتاسه گفت: پنبه‌کارانی که تاکنون نسبت به تهیه کود مورد نیاز خود اقدام کرده‌اند، حداکثر تا ۱۰ مهرماه یارانه این کودها را دریافت خواهند کرد.

محمدی ادامه داد: در قالب برنامه الگوی کشت، برای اراضی آبی ۱۰۰ کیلوگرم کود ازته، ۱۰۰ کیلوگرم کود فسفاته و ۱۰۰ کیلوگرم کود پتاسه و برای اراضی دیم ۱۰۰ کیلوگرم کود ازته و ۵۰ کیلوگرم از هر یک از کودهای فسفاته و پتاسه در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: این کودها از طریق سامانه کنترل و پایش مواد کودی و با قیمت مصوب در اختیار کشاورزان قرار گرفته تا پنبه‌کاران بتوانند نهاده‌های مورد نیاز خود را با سهولت بیشتری تأمین کنند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری در تولید پنبه خاطرنشان کرد: استفاده از دانش روز، بذرهای اصلاح‌شده و تغذیه مناسب می‌تواند به افزایش تولید این محصول کمک کند.

محمدی گفت: کشت پنبه در تناوب با گندم علاوه بر کمک به حاصلخیزی خاک، می‌تواند افزایش تولید و بهبود درآمد کشاورزان را به همراه داشته باشد.