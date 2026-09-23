به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قمری در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی پویش ملی «ایران جان ما»، بر لزوم انسجام‌بخشی به فعالیت‌ها از طریق تعیین شعار محوری و ساختاردهی به کمیته‌های تخصصی تأکید کرد.

وی با تشریح ابعاد راهبردی این پویش افزود: رویداد «ایران جان ما» فراتر از یک عنوان صرف است و باید با انتخاب یک بن‌مایه و شعار عملیاتی، بستری برای پیوند قلبی و عمیق جامعه با مفاخر و ظرفیت‌های استان مرکزی ایجاد شود تا این پیام به عنوان محور اصلی کنشگری در پویش نهادینه شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با پیشنهاد تشکیل سه کمیته عملیاتی جهت پیشبرد اهداف رویداد، بر ضرورت خروج از نگاه‌های مقطعی تأکید کرد و گفت: کمیته فرهنگی و هویتی باید با رویکرد گزینش دقیق، مفاخر و آداب‌ورسوم استان را روایت کند.

قمری ادامه داد: کمیته اقتصادی باید پیوست‌های سرمایه‌گذاری را در معرفی ظرفیت‌ها لحاظ نماید و کمیته فضای مجازی نیز به‌عنوان بازوی اجرایی برای تولید محتوای نوین عمل کند.

وی با اشاره به گستره اجرایی این پویش افزود: استان مرکزی تنها محدود به اراک نیست؛ این رویداد باید تمامی ظرفیت‌ها، خرده‌فرهنگ‌ها و پتانسیل‌های شهرستان‌ها و مناطق روستایی را پوشش دهد تا تصویری جامع و عادلانه از توانمندی‌های این استان در سطح ملی ارائه شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت سرعت‌عمل در کنار دقت محتوایی، بهره‌گیری از الگوهای موفق گذشته در معرفی شخصیت‌های علمی و فرهنگی استان—از جمله روایت‌های مرتبط با زندگی دکتر محمد قریب و دکتر محمود حسابی—را به‌عنوان نقشه راه کمیته‌های محتوایی پیشنهاد کرد.

پیش بینی ۲۵۰ برنامه شاخص در رویداد ملی ایران جان ما

مدیرکل صدا و سیمای استان مرکزی نیز در این نشست با اشاره به پیش‌بینی ۲۵۰ شاخص برای ارائه در این رویداد، گفت: پویش ایران جان از ۲۵ مهرماه آغاز و به مدت یک هفته ادامه دارد و باید اذعان کرد که آغاز صدارت شهید امیرکبیر و روز اراک در میانه این رویداد قرار دارد.

حسن نجمی با تأکید بر اینکه ماحصل اینح رویداد باید تغییرات بهینه در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی استان مرکزی باشد، گفت: ایران جان تلاشی برای باز کردن پنجره رسانه ملی به روی ظرفیت‌های استان مرکزی و زمینه‌ای برای پیگیری مطالبات و مشکلات اقتصادی در سطح ملی است.

در پایان این نشست، استاندار و اعضای کارگروه ضمن بررسی پیشنهادات، بر لزوم مسئولیت‌پذیری تمامی دستگاه‌ها و پرهیز از اقدامات صرفاً تشریفاتی در اجرای این پویش ملی تأکید کردند.