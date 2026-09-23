https://mehrnews.com/x3d83j ۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۳ کد مطلب 6955760 استانها یزد استانها یزد ۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۳ تداوم حضور مردم انقلابی یزد در سنگر خیابان یزد- مردم دارالعباده یزد با حضور مستمر در میدانهای شهر، ۲۰۶ شب حماسه آفرینی را پشت سر گذاشتند. دریافت 12 MB کد مطلب 6955760 کپی شد مطالب مرتبط اجرای بیش از ۷۰ عنوان برنامه هفته دفاع مقدس در بهاباد زیست شبانه در یزد؛ ۲۰۰ شب زندگی در دل خیابان برای دفاع از کیان انقلاب احترام نظامی مردم یزد به پرچم و سرود جمهوری اسلامی ایران برچسبها یزد حماسه حضور اجتماع مردمی
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