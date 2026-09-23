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۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۳

تداوم حضور مردم انقلابی یزد در سنگر خیابان

تداوم حضور مردم انقلابی یزد در سنگر خیابان

یزد- مردم دارالعباده یزد با حضور مستمر در میدان‌های شهر، ۲۰۶ شب حماسه‌ آفرینی را پشت سر گذاشتند.

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کد مطلب 6955760

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