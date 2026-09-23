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۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۱۲

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پاکدامن و فتوحی به مرحله حذفی راه یافتند

پاکدامن و فتوحی به مرحله حذفی راه یافتند

علی پاکدامن و محمد فتوحی به مرحله حذفی دیدارهای انفرادی مسابقات شمشیربازی بازی های آسیایی راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پاکدامن و محمد فتوحی، نمایندگان شمشیربازی ایران در بخش انفرادی مردان، امروز چهارشنبه روی پیست رفتند و کار خودشان را آغاز کردند.

هر دو سابریست کشورمان در گروه‌های شش‌نفره حضور داشتند و باید پنج بازی انجام می‌دادند که پاکدامن و فتوحی هر دو با ۴ پیروزی و یک شکست موفق شدند به مرحله حذفی راه پیدا کنند.

مرحله حذفی این رقابت‌ها نیز امروز برگزار می‌شود و تا دقایقی دیگر قرعه مسابقات و اینکه پاکدامن و فتوحی با چه حریفانی مسابقه خواهند داد، مشخص خواهد شد.

همچنین علی‌پور سلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی، محسن وحدانی دبیر فدراسیون و رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی در سالن مسابقات حضور دارند.

کد مطلب 6955761

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