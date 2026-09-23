پاکدامن با شکست فتوحی مدال خود را قطعی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی پاکدامن و محمد فتوحی، نمایندگان شمشیربازی ایران در بخش انفرادی مردان، امروز چهارشنبه روی پیست رفتند و کار خودشان را آغاز کردند.
هر دو سابریست کشورمان در گروههای ششنفره حضور داشتند و باید پنج بازی انجام میدادند که پاکدامن و فتوحی هر دو با ۴ پیروزی و یک شکست موفق شدند به مرحله حذفی راه پیدا کنند.
در این مرحله علی پاکدامن با برتری ۱۵ بر ۱۳ مقابل سابریست ازبکستانی به یک چهارم نهایی راه یافت.
محمد فتوحی هم با پیرری قاطع ۱۵ به ۷ مقابل شمشیرباز فیلیپینی به جمع ۸ نفر برتر رسید.
در مرحله یک چهارم نهایی دو سابریست ایرانی به مصاف هم رفتند که در پایان این علی پاکدامن بود که با نتیجه ۱۵ بر ۷ پیروز شد و ضمن صعود به نیمه نهایی، مدال برنز خودش را قطعی کرد.
پاکدامن در نیمه نهایی با سابریست چینی بازی خواهد کرد.
علی پاکدامن با غلبه بر محمد فتوحی و صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات شمشیربازی بازی های آسیایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی پاکدامن و محمد فتوحی، نمایندگان شمشیربازی ایران در بخش انفرادی مردان، امروز چهارشنبه روی پیست رفتند و کار خودشان را آغاز کردند.
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