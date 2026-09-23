  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پاکدامن با شکست فتوحی مدال خود را قطعی کرد

پاکدامن با شکست فتوحی مدال خود را قطعی کرد

علی پاکدامن با غلبه بر محمد فتوحی و صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات شمشیربازی بازی های آسیایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پاکدامن و محمد فتوحی، نمایندگان شمشیربازی ایران در بخش انفرادی مردان، امروز چهارشنبه روی پیست رفتند و کار خودشان را آغاز کردند.

هر دو سابریست کشورمان در گروه‌های شش‌نفره حضور داشتند و باید پنج بازی انجام می‌دادند که پاکدامن و فتوحی هر دو با ۴ پیروزی و یک شکست موفق شدند به مرحله حذفی راه پیدا کنند.

در این‌ مرحله علی پاکدامن با برتری ۱۵ بر ۱۳ مقابل سابریست ازبکستانی به یک چهارم نهایی راه یافت.

محمد فتوحی هم با پیرری قاطع ۱۵ به ۷ مقابل شمشیرباز فیلیپینی به جمع ۸ نفر برتر رسید.

در مرحله یک چهارم نهایی دو سابریست ایرانی به مصاف هم رفتند که در پایان این علی پاکدامن بود که با نتیجه ۱۵ بر ۷ پیروز شد و ضمن صعود به نیمه نهایی، مدال برنز خودش را قطعی کرد.

پاکدامن در نیمه نهایی با سابریست چینی بازی خواهد کرد.

کد مطلب 6955974

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها