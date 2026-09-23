فرماندار بوشهر: وحدت و انسجام ملی سرمایه ارزشمند کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری سه‌شنبه‌شب در هفتمین آیین سراسری تجلیل و تکریم پیشکسوتان جهاد و مقاومت هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و تجلیل از مقام پیشکسوتان عرصه ایثار و جهاد اظهار کرد: امنیت، استقلال و آرامش امروز جامعه مرهون فداکاری رزمندگان و خون پاک شهدای والامقام است.

وی با اشاره به حضور همیشگی ملت ایران در صحنه‌های مختلف افزود: اتحاد، همدلی و همراهی مردم، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است و همواره نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان را با شکست مواجه کرده است.

فرماندار بوشهر با تأکید بر اهمیت انسجام ملی تصریح کرد: امروز صدای واحد کشور، جهاد و مبارزه برای حفظ و پایداری انقلاب اسلامی است و صیانت از این وحدت و همبستگی، ضرورتی اساسی برای عبور از چالش‌ها و تقویت اقتدار ملی به شمار می‌رود.

مظفری با اشاره به حمایت دولت از نیروهای مسلح و مردم خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران در کنار نیروهای مسلح و مردم ایستاده و تمام توان و ظرفیت خود را برای حفظ ثبات و پایداری شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی کشور به کار گرفته است.

وی زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت را رسالتی ملی دانست و گفت: پاسداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگری‌های رزمندگان، وظیفه‌ای همگانی است و باید در دستور کار مسئولان و آحاد مردم قرار گیرد.

فرماندار بوشهر ابراز امیدواری کرد با تداوم وحدت، همدلی و انسجام ملی، زمینه شکوفایی هرچه بیشتر کشور و سرافرازی ملت ایران فراهم شود.

هفتمین آیین سراسری تجلیل و تکریم پیشکسوتان جهاد و مقاومت هم‌زمان با سراسر کشور و با حضور پیشکسوتان ایثار و مقاومت و خانواده‌های معظم شهدا در شهرستان بوشهر برگزار شد و طی آن از مقام والای پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت تجلیل به عمل آمد.