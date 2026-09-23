عالم: عملیات اجرایی احداث سیستم روشنایی محور آستانه‌ و کیاشهر آغاز شد

معصومه عالم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه احداث سیستم روشنایی نقطهای در محور آستانه اشرفیه ـ کیاشهر با هدف ارتقای ایمنی تردد کاربران جادهای آغاز شده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای آستانه اشرفیه افزود: اعتبار این پروژه ۱۸۰ میلیارد ریال، معادل ۱۸ میلیارد تومان، برآورد شده که از محل اعتبارات ملی تأمین شده است.
وی تصریح کرد: انتظار میرود با بهرهبرداری از این پروژه، دید کافی در نقاط حساس این محور فراهم شود و شاهد ارتقای سطح ایمنی و آرامش خاطر رانندگان و مسافران در این مسیر باشیم.
عالم همکاری و هم افزایی میان دستگاههای اجرایی در خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم را ضروری دانست و گفت: نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار آستانه اشرفیه و مسئولان ذی ربط نقش موثری در تسریع روند خدمترسانی به مردم و بهبود وضعیت زیرساختهای مواصلاتی شهرستان دارند.
وی با اشاره به تداوم روند خدمترسانی در حوزه راه و حملونقل جادهای شهرستان افزود: در ادامه نیز با شناسایی و رفع کمبودهای موجود، اجرای طرحهای ایمنسازی و تقویت زیرساختهای مواصلاتی، تلاش خواهیم کرد شرایط مطلوبتری برای تردد شهروندان، رانندگان و مسافران فراهم کنیم.
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