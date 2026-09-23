به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی محمدیان، در مراسم آغاز سال تحصیلی در یکی از مدارس منطقه ۶ تهران با گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز، اظهار کرد: بزرگترین سند جنایت آمریکا همین دانشآموزان شهید هستند و همه مردم به این شهدا که امروز سند افتخار ایران شدهاند، افتخار میکنند.
وی با اشاره به شهدای دوران مختلف جنگ و حوادث کشور افزود: یاد همه شهدا، از شهدای جنگ اول و کودتای آمریکایی تا شهدای جنگ اخیر را گرامی میداریم و امیدواریم راه و یاد این شهدا همواره زنده بماند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به شهدای پلیس در جریان جنگ اخیر گفت: پلیس نیز در این جنگ هدف دشمن آمریکایی قرار گرفت و در سراسر کشور بیش از ۳۰۰ شهید تقدیم کرد. در تهران نیز با وجود تدابیری که برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن مأموران اندیشیده شده بود، ۳۴ نفر از همکاران ما به شهادت رسیدند.
محمدیان ادامه داد: دشمن از مردم ایران و از پلیس نیز هراس دارد و ما افتخار میکنیم که همکاران پلیس در شرایط جنگی، در پیادهروها، پارکها و خودروها حضور داشتند، پاسخگوی مردم بودند، امور آنها را انجام دادند و در همه نقاط شهر برای تأمین امنیت مردم حضور داشتند.
وی در ادامه خطاب به دانشآموزان توصیه کرد: اگر زمانی همراه خانواده بودید یا از آنها جدا و گم شدید و نیاز به کمک داشتید، از نخستین مأمور پلیسی که دیدید کمک بخواهید.
محمدیان با بیان اینکه دانشآموزان نیز میتوانند قهرمان باشند، گفت: یک جمله را با هم تمرین کنیم؛ «قهرمان کسی است که مواظب خودش و اطرافیانش باشد.» شما همگی میتوانید قهرمان باشید، به شرط آنکه هم مراقب خودتان و هم مراقب اطرافیانتان باشید.
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