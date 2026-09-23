به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران در آیین نواختن زنگ مدرسه اظهار کرد: امروز در سطح شهر شاهد حضور دانشآموزان در مقاطع مختلف تحصیلی بودیم و این موضوع شور و حال خوبی را ایجاد کرده است. توفیق داشتیم امروز در یکی از مدارس منطقه ۶ تهران حاضر شویم و از نزدیک با دانشآموزان عزیز دیدار کنیم.
وی با تأکید بر آمادگی پلیس برای تأمین امنیت دانشآموزان افزود: اگر مردم در دوران جنگ شاهد بودند که همکاران ما حتی زیر باران موشک در محل مأموریت خود ایستادند و برای تأمین امنیت مردم ماندند و جان خود را تقدیم کردند، امروز نیز باید بدانند که پلیس با تمام توان پای امنیت دانشآموزان عزیز ایستاده است و خانوادهها در این زمینه دغدغهای نداشته باشند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین با گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز و شهدای مدارس گفت: در اینجا لازم است یاد شهدای مدرسه را گرامی بداریم؛ شهدایی که بهعنوان سندی از جنایت آمریکا در جهان مطرح هستند و موجب افتخار کشور ایراناند.
حضور پلیس زن در مدارس دخترانه
محمدیان در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره حضور بانوان پلیس در مقابل مدارس دخترانه نیز اظهار کرد: پلیس از ابتدا هم کارکنان زن داشته و همکاران خانم در مجموعه انتظامی حضور داشتهاند، اما حضور بانوان پلیس در مدارس دخترانه میتواند فضای متفاوتی ایجاد کند.
وی ادامه داد: حضور پلیس زن در مدارس دخترانه، علاوه بر اینکه برای دانشآموزان جذابیت دارد، میتواند زمینه ارتباط بهتر و ماندگاری بیشتر آموزشها و توصیههای انتظامی در ذهن دانشآموزان را فراهم کند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم از ظرفیت پلیس زن در سایر مأموریتها نیز بیشتر استفاده کنیم و از حضور و توانمندی این همکاران در مسیر خدمترسانی بهره بیشتری ببریم.
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