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۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۶

پلیس‌های زن در مدارس دخترانه حضور می‌یابند

پلیس‌های زن در مدارس دخترانه حضور می‌یابند

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از آمادگی پلیس برای تأمین امنیت دانش‌آموزان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران در آیین نواختن زنگ مدرسه اظهار کرد: امروز در سطح شهر شاهد حضور دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی بودیم و این موضوع شور و حال خوبی را ایجاد کرده است. توفیق داشتیم امروز در یکی از مدارس منطقه ۶ تهران حاضر شویم و از نزدیک با دانش‌آموزان عزیز دیدار کنیم.

وی با تأکید بر آمادگی پلیس برای تأمین امنیت دانش‌آموزان افزود: اگر مردم در دوران جنگ شاهد بودند که همکاران ما حتی زیر باران موشک در محل مأموریت خود ایستادند و برای تأمین امنیت مردم ماندند و جان خود را تقدیم کردند، امروز نیز باید بدانند که پلیس با تمام توان پای امنیت دانش‌آموزان عزیز ایستاده است و خانواده‌ها در این زمینه دغدغه‌ای نداشته باشند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و شهدای مدارس گفت: در اینجا لازم است یاد شهدای مدرسه را گرامی بداریم؛ شهدایی که به‌عنوان سندی از جنایت آمریکا در جهان مطرح هستند و موجب افتخار کشور ایران‌اند.

حضور پلیس زن در مدارس دخترانه

محمدیان در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره حضور بانوان پلیس در مقابل مدارس دخترانه نیز اظهار کرد: پلیس از ابتدا هم کارکنان زن داشته و همکاران خانم در مجموعه انتظامی حضور داشته‌اند، اما حضور بانوان پلیس در مدارس دخترانه می‌تواند فضای متفاوتی ایجاد کند.

وی ادامه داد: حضور پلیس زن در مدارس دخترانه، علاوه بر اینکه برای دانش‌آموزان جذابیت دارد، می‌تواند زمینه ارتباط بهتر و ماندگاری بیشتر آموزش‌ها و توصیه‌های انتظامی در ذهن دانش‌آموزان را فراهم کند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم از ظرفیت پلیس زن در سایر مأموریت‌ها نیز بیشتر استفاده کنیم و از حضور و توانمندی این همکاران در مسیر خدمت‌رسانی بهره بیشتری ببریم.

کد مطلب 6955845
مهسا حيدری توچائی

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    نظرات

    • علی IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      3 0
      پاسخ
      پلیس نباید فضای آموزشی را امنیتی کند این هم یک چالش بزرگ برای مدارس می شود... کادر اداری مدرسه خود توان برقراری نظم را دارند.. حالا پلیس مدرسه چه صیغه ای است وقتی دزدها در خیابان جولان می دهند

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