محمدیان: همبستگی ملی از عوامل مهم حفظ امنیت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدیان در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس، این مناسبت را فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، ایثارگران و همه مردان و زنانی دانست که در سالهای دفاع مقدس با فداکاری در برابر تجاوز عراق ایستادگی کردند.
وی با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس در نخستین روز مهرماه اظهار کرد: این ایام یادآور روزهایی است که ملت ایران در برابر یک جنگ تمامعیار قرار گرفت و حضور اقشار مختلف مردم در کنار نیروهای مسلح، جلوهای از همبستگی اجتماعی و ملی را به نمایش گذاشت.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: در دهههای پس از جنگ نیز کشور با مجموعهای از بحرانها، ناامنیها، درگیریهای نظامی و تنشهای منطقهای مواجه بوده است که در این شرایط، حضور و مشارکت مردم، انسجام اجتماعی و ایفای مسئولیت نیروهای مسلح و دستگاههای خدمترسان از عناصر مهم مدیریت بحران و حفظ امنیت کشور بوده است.
محمدیان تأکید کرد: گرامیداشت هفته دفاع مقدس صرفاً یادآوری یک مقطع هشتساله از تاریخ نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی تجربههای نسلهای گذشته، پاسداشت فداکاری شهیدان و ایثارگران و توجه به نقش همبستگی ملی در عبور جامعه از شرایط دشوار است.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای عرصه امنیت و خدمت، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را به خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان، کارکنان نیروهای مسلح و عموم مردم ایران تبریک گفت.
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