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۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۸

بازی های آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

محمود نعمتی در کاراته فینالیست شد

محمود نعمتی در کاراته فینالیست شد

کاراته کای سنگین وزن تیم ملی کشورمان با کسب دو پیروزی متوالی راهی دیدار نهایی شد. 

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، امروز چهارشنبه اول مهرماه در روز پایانی رقابت های کاراته در بازیهای آسیایی آخرین نماینده کشورمان در وزن ۸۴+ کیلوگرم به دیدار رقبای خود می رود.

در این وزن ۸ کاراته کا حضور دارند که محمود نعمتی دور نخست «واتانا» از لائوس را ۵ بر صفر شکست داد و سپس در مرحله نیمه نهایی با نتیجه مشابه برابر «شرپا» از نپال صاحب برتری شد و به دیدار نهایی صعود کرد.

وی برای کسب مدال طلا به دیدار «صناد صوفیانی» از عربستان خواهد رفت.

برای تیم ملی در این دوره از بازیها تاکنون مرتضی نعمتی یک مدال طلا، کاتای تیمی بانوان با ترکیب فاطمه صادقی، زینب‌السادات حسینی و سپیده امینی، فاطمه زهرا سعیدآبادی و علی اصغرآسیابری هم سه مدال نقره کسب کرده اند.

کد مطلب 6955821

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